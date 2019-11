Digitale Sprechstunden in Hartha: Nachfrage längst nicht wie erwartet

Hartha

Rund ein Jahr bietet Dr. Danny Nummert-Schulze aus Hartha nun etwas an, was sonst nicht viele Ärzte in der Region können: digitale Sprechstunden. Das sorgte damals für viel Medienrummel in seiner Harthaer Praxis. Sogar Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch ( CDU) kam zu Besuch und machte sich ein Bild von der innovativen Behandlungsart. Möglich gemacht wurde diese erst durch den Wegfall des Fernbehandlungsverbotes im September 2018, das bis dato immer direkte Arzt-Patienten-Kommunikation vorsah.

Nachfrage nicht wie erwartet

Für Nummert-Schulze ist nun, ein Jahr später, wieder der Alltag eingekehrt. Auch die Telemedizin ist weiterhin ein fester Bestandteil davon. Online kann er zum Beispiel Operationsnarben und Heilungsprozesse überprüfen oder Befunde übermitteln. Um an den Sprechstunden teilnehmen zu können, braucht es nicht viel, erklärt Nummert-Schulze. Lediglich Laptop oder Computer mit einer Kamera und Internet müssen vorhanden sein. Den Termin muss der Patient allerdings vorher mit der Praxis ausmachen. Zum vereinbarten Zeitpunkt treffen sich dann Arzt und Patient im digitalen Sprechzimmer.

50 solcher Sprechstunden darf er im Quartal anbieten. Nummert-Schulze zieht nun, ein Jahr später, ein Fazit: „Leider muss ich ehrlich sagen, es ist eher ein bisschen zurückgegangen. Die Nachfrage ist bis jetzt noch nicht ganz so, wie erwartet.“ Nicht nur von den privaten Patienten, sondern auch von Pflegeheimen in der Region hätte sich Nummert-Schulze mehr erhofft. Für sie sei doch ebenfalls eine Erleichterung, nicht immer auf den Arzt warten zu müssen. Er betont jedoch, das Projekt sei für ihn deswegen nicht misslungen, sondern zieht nur eine Zwischenbilanz.

Manchmal hapere es auch an den technischen Voraussetzungen. Das mache die Videosprechstunde kompliziert, so Nummert-Schulze. „Ich brauche eine vernünftige Bild- und Tonübertragung, damit die Behandlung gelingt. Das war leider in der letzten Zeit nicht sehr oft der Fall.“

Besonders junge Patienten nutzen das Angebot

Alle paar Wochen kommt es aktuell zu solchen Online-Terminen. Zumeist seien es jüngere Patienten. „Ich habe aber auch schon Anfragen von Männern und Frauen der älteren Generation gehabt. Es ist nicht so, das sie sich dessen verwehren“, erklärt Nummert-Schulze. Dennoch sei es natürlich für Patienten, die mit dem Smartphone und dem Internet groß geworden sind, tendenziell einfacher, die virtuellen Termine mit dem Arzt anzunehmen.

Auch Juliane Dylus, Pressereferentin der Helios-Klinik in Leisnig, zu der auch die Praxis von Nummert-Schulze als Zweigstelle gehört, sieht die derzeitige Situation eher als Zwischenbilanz und ist positiv gestimmt. „Es ist und bleibt ein toller Service, der damit verbunden ist. Wir bleiben da auf jeden Fall dran.“

Die Digitalisierung der Medizin lässt sich nicht aufhalten

Insgesamt sehen beide optimistisch in die Zukunft. Nummert-Schulze betont dabei, dass sich die Digitalisierung auch in der Medizin nicht aufhalten lasse. „Wenn bald auch Rezeptverschreibungen oder Anamnesen digital möglich sind, dann wäre das Konzept zum Beispiel für Berufstätige zeitsparend“, fügt Juliane Dylus hinzu. Videosprechstunden bleiben daher im Angebot von Dr. Danny Nummert-Schulze. Bei den Helios-Kliniken habe man sich schließlich den Fortschritt auf die Fahne geschrieben.

Von Vanessa Gregor