Digitales Blödeln in Westewitz

Westewitz/Schrebitz

Vor wenigen Tagen erst turnte Kerstin Schmiedchen durch ihre Wohnung. Eigentlich würde am Sonnabend die erste Saalveranstaltung des Carnevals Club der Muldenschiffer zu Westewitz (CCM) stattfinden. Doch aufgrund der Corona-Verordnungen wird es dieses Jahr keine Faschingssaison geben. Zumindest nicht so, wie es Verein und Gäste gewohnt sind. Für die Westewitzer Narren bedeutet das aber nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Mitglieder sind trotz allem in Karnevalsstimmung. Also tüftelten sie sich kurzerhand eine Idee aus.

Kleine Videoschnipsel

Entstanden sind kleine Videoschnipsel, die der Verein ab Sonnabend auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Immer dann, wenn in Großweitzschen eigentlich der Saal toben würde, nämlich. „Bei den Video-Schnipsel wird es sich nicht um vollständige Veranstaltungen handeln“, erklärt Vereinspräsidentin Kerstin Schmiedchen. Dafür aber kleine Einblicke – eine Büttenrede, die Saalpolizei wird zu sehen sein und die Muldenblechbande musizieren. „Wir halten uns an die Regeln, was die Corona-Auflagen betrifft, keine Frage“, erklärt Schmiedchen. Das heißt: Auch in digitaler Form werden keine Grüppchen zu sehen sein. Stattdessen ein Zusammenschnitt der jeweiligen Mitglieder, die – jeder für sich – tanzen, musizieren oder Sketche zeigen. „Jeder hat zuhause etwas einstudiert, es wurden kleine Requisiten gebastelt und am Ende wird es in Videos zusammen geführt“, erklärt die Vereinspräsidentin. Corona-konformer Karneval sozusagen.

Anzeige

Online tanzen

Denn schon die vergangenen Monate, wo eigentlich zusammen geprobt und geplant wird, sahen anders aus. Keine Tanzgruppe konnte sich treffen, keine Musikgruppe zusammen üben. Das heißt, konnten sie schon – nur eben digital. „Auch unsere Vorstandssitzungen haben wir digital abgehalten“, so Kerstin Schmiedchen. Gerade für die jüngeren Vereinsmitglieder, immerhin fast 70 Jugendliche, wollte sich der Verein etwas einfallen lassen. Also gibt es beispielsweise Ferienkurse, wo der Gardetanz online geprobt und erlernt wird.

Rechtliche Hürden

Auch wenn die Alternative zum gewohnten Karneval-Feiern funktioniert, hofft Kerstin Schmiedchen, dass es auch irgendwann mal wieder los geht. Und zwar so, wie man es kennt. „Das Blödeln, das geht einfach besser, wenn Menschen zusammen sind“, sagt sie. Bis dahin wird digital geblödelt. Das Ergebnis gibt es ab Sonnabend auf der Facebook-Seite des Vereins (CCM Westewitz e.V.) zu sehen. „Man hätte das auch auf unserer Homepage machen müssen, aber da waren die rechtlichen Hürden einfach zu groß“, so Schmiedchen. Stichwort: GEMA-Gebühren.

Leise Zweifel

„Uns geht es gut. Wir haben Gott sei Dank keine Miete, die wir zahlen müssen. Die anderen laufenden Kosten, wie Versicherungen beispielsweise, kriegen wir gestemmt. Wir sind optimistisch, dass es wieder weiter geht“, sagt die Vereinspräsidentin. Ob schon in der nächsten Saison alles wieder ist, wie es einmal war, daran hegt Kerstin Schmiedchen noch leise Zweifel.

Stille in Schrebitz und Zschaitz

Bei den Schrebitzer Narren vom SCC bleibt es dagegen still, genauso wie beim Zschaitzer Faschingsclub. „Bei uns wird es keine alternativen Angebote geben. Der Aufwand wäre viel zu hoch gewesen“, erklärt Thomas Lohse, Vereinspräsident des Schrebitzer Carneval-Clubs. Lediglich für die Mitglieder gab es einen Videozusammenschnitt mit Fotos aus der letzten Saison. Auch für die Schrebitzer wäre am Sonnabend der erste Gala-Fasching gewesen. „Der Spaß fehlt einem schon“, sagt Thomas Lohse. Und das nicht nur mit den Veranstaltungen, sondern auch bei den Proben. Alle Hoffnung liegt jetzt auf den warmen Monaten. „Dann können wir hoffentlich unser Sommerfest feiern“, so der Vereinspräsident.

Von Stephanie Helm