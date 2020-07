Großweitzschen

Computer gibt es in der Großweitzschener Grundschule schon lange. Darüber hinaus sieht es in Sachen Digitales Lernen aber mau aus. Mit Hilfe von rund 52.000 Euro soll sich das jetzt aber ändern: Der Freistaat Sachsen unterstützt Bildungseinrichtungen mit Fördermitteln. Was die Schulen beziehungsweise deren Träger daraus machen, bleibt ihnen überlassen. Im Falle der Großweitzschener Bildungseinrichtung ist der Schulträger die Gemeinde selbst. Gemeinsam tüftelten Schulleitung und Verwaltung einen Plan aus: Was wird gebraucht? Wie soll das digitale Lernen an der Grundschule künftig aussehen? Herausgekommen ist ein Konzept, dass sich sehen lassen kann, aber auch noch Luft nach oben hat. In ihrer jüngsten Sitzung vergaben die Gemeinderäte drei Aufträge, um die Digitalisierung in die Großweitzschener Grundschule einziehen zu lassen.

22 Tablets

Die Grundlage dafür bilden Stromanschluss und Netzwerkverkabelung. Ohne geht es nicht. Erst wenn alle Klassenräume über einen Internetanschluss verfügen, ist das digitale Arbeiten überhaupt erst möglich. Damit einher geht auch die Wlan-Verbindung, um mit mobilen Endgeräten arbeiten zu können. Im Falle der Großweitzscher Bildungseinrichtung geht es dabei um 22 Tablets. Mit denen sollen die Schüler künftig arbeiten können. Aktuell geht das nicht, weil kein Wlan anliegt. Um den linken Gebäudeteil der Grundschule auf diese Art aufzurüsten werden rund 19.900 Euro fällig. Die Arbeiten übernimmt die Elektrofirma Fleckeisen aus Westewitz.

Anzeige

All-in-One

Auch das Computerkabinett wird erweitert. Zu den jetzt schon vorhandenen Rechnern kommen acht weitere hinzu. Insgesamt kosten die Neuanschaffungen rund 18.200 Euro. Dort nicht mit inbegriffen ist die neue interaktive Tafel, die in der Grundschule Einzug halten soll. Allein die schlägt mit rund 7.700 Euro zu Buche. Dabei handelt es sich um ein All-in-One-Gerät mit digitalem Display sowie der guten, alten Kreidetafel. Die ist höhenverstellbar und lässt sich an jeder Seite zweimal aufklappen. Für die Schulleitung die optimale Lösung.

Weitere LVZ+ Artikel

Zweite interaktive Tafel

Alle drei Aufträge zusammengerechnet, kommt man auf eine Gesamtsumme von rund 45.800 Euro. „Was passiert mit dem Rest? Geht uns das Geld verloren“, hakte CDU-Rätin Susann Munz nach. „Das Schulgebäude hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Wir wollten für unvorhersehbare Zwischenfälle, sollte bei den Bauarbeiten etwas schief gehen, einen Puffer haben“, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Sollten keine zusätzliche Kosten auf die Gemeinde zukommen, könne von dem Geld eine zweite interaktive Tafel angeschafft werden, stellte der Bürgermeister in Aussicht.

Neuer Fördertopf

Schulleiterin Diana Hörnig bestätigte den Gemeinderäten derweil, dass die Schule mit den nun geplanten Anschaffungen auf einem guten Weg ist. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um auch später noch weiter nachzurüsten. Wünschenswert wäre natürlich, dass alle Klassenräume einmal mit interaktiven Tafeln ausgestattet sind, so die Schulleiterin. Aber das sei Zukunftsmusik, die Kosten dafür zur Zeit einfach nicht zu stemmen. Doch Hoffnung gibt es. Gerade erst erfuhr die Gemeindeverwaltung von einem weiteren Fördertopf, aus dem der Großweitzschener Grundschule weitere 5.325 Euro zu Gute kommen könnten. Den notwendigen Antrag wolle man so schnell wie möglich stellen.

Diskussion entbrennt

Bevor die Gemeinderäte über die drei Aufträge abstimmten, entbrannte eine Diskussion darüber, ob eine gemeinsame Ausschreibung nicht sinnvoller gewesen wäre. Sven Krawczyk ( CDU) etwa sorgte sich um die Schnittstellen aller drei Aufträge. „Am Ende arbeiten fünf Firmen an einem Projekt. Sollten wir das nicht lieber alles in eine Hand geben?“ Seine Fraktionskollegin Susann Munz sah das ähnlich: „Wenn was schief geht, schiebt es jedes Unternehmen auf das andere“, befürchtete sie.

Sauber trennen

Bürgermeister Jörg Burkert konnte die Bedenken ausräumen. „Alle drei Auftragsleistungen kann man sauber trennen. Durch die separate Vergabe der Aufträge haben wir versucht, das Beste für die Grundschule herauszuholen. Gerade in Hinblick auf die Anzahl der Endgeräte“, so das Gemeindeoberhaupt. Ratsmitglied Jörg Ulmitz (Freie Wähler) gab noch einmal zu Bedenken, dass mindestens zwei der Aufträge zwei paar Schuhe sind: „Sie würden ihren Computer doch auch nicht beim Elektriker kaufen, oder?“ Schlussendlich gaben die Gemeinderäte grünes Licht für alle drei separate Aufträge.

Von Stephanie Helm