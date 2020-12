Digitalpakt: Linke fragt für Waldheim nach

Waldheim

Die Digitalisierung der Schulen würde Waldheim teuer kommen. Rund 644 000 Euro müsste die Stadt selber zahlen, während der Freistaat „nur“ 470 000 Euro aus dem Digitalpakt beisteuert. Zur Erinnerung: Im Februar 2017 lehnte es der Stadtrat ab, Fördergeld für den Ausbau des schnellen Internets zu beantragen. Die Stadt hätte eine halbe Million Euro Eigenanteil zu stemmen gehabt. Damals war vom Beiersdorf-Weggang noch keine Rede und bei Corona dachten viele zuerst an mexikanisches Bier mit Tequila-Geschmack.

Auf der Stadtratsitzung im September war der Digitalpakt dann Thema und auch die damit verbundenen Kosten. Kämmerin Barbara Wesler riet den Fraktionen, ihre Landtagsabgeordneten in die Spur zu schicken. Die Fraktion der Partei „ Die Linke“ hat das getan. Die Landtagsabgeordnete Marika Tändler-Walenta stellte eine Kleine Anfrage an die Staatsregierung. „Ob eine neue Verordnung (angekündigtes Inkrafttreten 1. Quartal 2021) im sächsischen Schulgesetz mit diesen für Kommunen und Schulträger riskanten Kostenspiralen aufräumt, blieb die Staatsregierung in der Antwort auf meine Kleine Anfrage zum Digitalpakt schuldig“, sagt die Abgeordnete. „Ich sehe einen Lösungsansatz zur finanziellen Entlastung der Träger, indem die Staatsregierung die Zuwendungen nach Schul- oder Gebäudebedarf ausschüttet. Dies mag eventuell in der Vorbereitung mehr Zeit kosten, dennoch könnten gezieltere und passendere finanzielle Mittel ausgeschüttet werden“, so Marika Tändler-Walenta weiter. Das wäre für sie ein positives Signal, welches unser Bildungssystem „sehr nötig“ hätte. Gegenwärtig kalkuliert der Freistaat die Summen, die Schulträger als Festbeträge aus dem Digitalpakt erhalten, nach den Kosten vergangener Baumaßnahmen.

Die Bildungseinrichtungen sollen durch den Digitalpakt zum Beispiel WLAN in den Räumen, interaktive Tafeln, Tablets, Notebooks, PC und Server erhalten. Auf die stolze Summe von insgesamt 1,1 Millionen Euro ist Waldheim gekommen, weil die Schulen ihren Bedarf angemeldet und Vorschläge für die Ausstattung unterbreitet haben. Diese hat die Verwaltung bei der Berechnung der Kosten übernommen.

Von Dirk Wurzel