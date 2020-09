Digitalpakt Waldheim: Bedarf deutlich höher als zugesagte Fördermittel

Waldheim

Die Summe ist stattlich. Rund 1,1 Millionen Euro sollen insgesamt bis 2024 in die drei Waldheimer Bildungseinrichtungen für die Umsetzung des Digitalpakts Schulen fließen. Das heißt: in die Grundschule, die Förderschule und die Oberschule. Ein Konzept dafür hat der Stadtrat in der Sitzung am Donnerstagabend als Arbeitsgrundlage beschlossen. Vorausgegangen sind Konzepte und Bedarfsanmeldungen der einzelnen Schulen, Begehungen mit IT-Experten sowie Prüfungen und Kostenschätzungen für die erforderlichen baulichen Veränderungen durch die Bauverwaltung.

Unterschiedliche Konzepte

„Wir haben die Ausstattungsvorschläge der Schulen eins zu eins, also ungekürzt, übernommen“, erklärte Barbara Wesler, Fachbereichsleiterin Haupt- und Finanzverwaltung. Die Bildungseinrichtungen sollen zum Beispiel WLAN in den Räumen, interaktive Tafeln, Tablets, Notebooks, PC und Server erhalten. Im Detail sind die Ausstattungen je nach Konzept der Schule unterschiedlich.

Die Gesamtsumme verteilt sich auf die Schulen wie folgt: rund 188 000 Euro für die Grundschule, rund 227 000 Euro für die Förderschule und 694 000 Euro für die Oberschule. „Das ist der bislang ermittelte Bedarf inklusive der Baukosten. Veränderungen sind nicht ausgeschlossen. Auch eine Verschiebung von Mitteln zwischen den Schulen ist noch möglich, wenn es die Situation erfordert“, sagte Barbara Wesler. Als nächstes gelte es, sinnvolle Bauabschnitte zu bilden und diese umzusetzen, damit die gewünschte Technik möglichst schnell angeschafft werden kann.

Druck aufbauen

Vom Freistaat bekommt die Stadt als Schulträger der Einrichtungen einen Zuschuss von rund 470 000 Euro. Daraus ergibt sich ein Eigenmittelanteil in Höhe von rund 644 000 Euro. Diese Summe ist laut Wesler in der bisherigen Finanzplanung der Stadt Waldheim nicht enthalten. Entsprechend der Haushaltssituation soll die Stadt die Mittel in Jahresscheiben aufbringen, wobei im Bereich Bau die Möglichkeit anderer Förderungen zu prüfen sei. „Also ich habe mir den Digitalpakt anders vorgestellt. Wenn wir noch so viele Eigenmittel aufbringen müssen, ist das doch eher eine Mogelpackung“, sagte Stadtrat Andreas Liebau ( CDU). Nach seiner Auffassung müsste Druck gegenüber dem Freistaat aufgebaut werden, damit weitere Mittel fließen. Barbara Wesler sieht das ähnlich: Ein Schreiben ans Kultusministerium sei schon in Arbeit und die Fraktionen sollten ihre Landtagsabgeordneten auf die Problematik aufmerksam machen.

Hohes Tempo

Die Fachbereichsleiterin geht sogar davon aus, dass die Kosten teilweise noch zu niedrig angesetzt sind. So dürfe man nicht nur die Anschaffung der Technik, sondern müsse auch das Installieren und die notwendigen Schulungen dafür im Blick haben. Abgesehen von dem hohen Tempo, mit dem die digitale Aufrüstung jetzt vonstatten gehen soll, verweist Wesler darauf, dass der tatsächliche Finanzbedarf um einiges höher ist, als angenommen. Besonders deutlich wird das bei den ermittelten Kosten für den Bau, der Voraussetzung für die folgende Ausstattung ist. So werde der leitungsbasierte Netzzugang pro Raum mit 3050 Euro gefördert. Dieser Betrag, so Wesler, reiche nicht aus, um die technischen Voraussetzungen zu schaffen. „Dabei haben wir noch das große Glück, dass wir im Zuge der Sanierung der Grundschule einen Teil der Voraussetzungen bereits schaffen konnten“, erklärt Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP). Für diese Schule werden die notwendigen Baukosten also nicht so hoch ausfallen. Ganz anders sieht es bei der Oberschule aus.

Folgekosten beachten

Doch auch der Rathauschef sieht noch einige Fragezeichen: „Wenn wir die Schulen dann ausgestattet haben, geht es auch darum, die ganze Technik am Laufen zu halten“, spricht Steffen Ernst die Folgekosten an. So müsse es beispielsweise ein Konzept für die Wartung geben, die ebenfalls Geld kostet.

Trockenbauer Mirec im Erdgeschoss der Waldheimer Grundschule bei der Arbeit. Quelle: Sven Bartsch

Der Bürgermeister informierte noch in diesem Zusammenhang, dass die Klassenräume im ersten und zweiten Obergeschoss der Grundschule zur Nutzung übergeben werden konnten und im Erdgeschoss derzeit noch Trockenbau- und Malerarbeiten laufen. Und ein erstes Ergebnis des Digitalpakts gibt es an der Grundschule auch schon: es konnten vier interaktive Tafeln installiert und ein PC-Kabinett eingerichtet werden. An der Oberschule ist mit den Erdarbeiten für den Anbau begonnen worden.

