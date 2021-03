Ostrau/Zschaitz

Wie können sich Bürger im ländlichen Raum vernetzen? Welche Angebote gibt es und was wollen die Menschen eigentlich? Über all die Fragen zerbrach sich ein Forscherteam den Kopf. Herausgekommen ist das Projekt „Digitale Dörfer Sachsen“, bei dem die Region der Lommatzscher Pflege als Versuchsobjekt fungiert. Seit zwei Jahren gibt es das Projekt. Seit etwa einem Jahr ist die Digitale-Dörfer-Plattform in Betrieb. Zu der gehört auch die App „DorfFunk“, mit der sich die Bürgerinnen und Bürger in den Dörfern und Städten der Lommatzscher Pflege vernetzen und austauschen können. Ein Jahr nach Freischaltung der App registrierten sich etwa 560 Bürger in der „Dorffunk“-App.

„Veranstaltungen, soweit dies aktuell möglich ist, und aktuelle Meldungen aus den Kommunen und vom LEADER-Gebiet kommen kontinuierlich rein. In den Bereichen ’Suche’ und ’Biete’ passiert auch hier und da was – ebenso bei den Kommentaren. Luft nach oben ist aber noch immer“, erklärt Matthias Berg, einer der Projektverantwortlichen vom Frauenhofer IESE. „Genau deshalb gehen wir jetzt wieder verstärkt in die lokale Öffentlichkeit, nachdem wir uns in den letzten Montan vor allem auf Entwicklungstätigkeiten konzentriert haben.“

Bürger funken kostenfrei

Wie das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung mitteilt, wird das Projekt nun für weitere drei Jahre gefördert. 124.000 Euro werden dafür zur Verfügung gestellt. So stehen die entwickelten digitalen Lösungen auch in den nächsten drei Jahren für die Kommunen sowie die Nutzerinnen und Nutzer kostenfrei bereit.

„Die große Resonanz in der ersten Phase des Projektes zeigt, dass sowohl Interesse als auch Bedarf an digitalen Anwendungen im ländlichen Raum bestehen“, erklärt Staatsminister Thomas Schmidt. „In den Digitalen Dörfern entsteht ein virtuelles Ökosystem, das den Austausch zwischen den Bewohnern, Vereinen und Verwaltung intensiviert. Von der Nachbarschaft über das Dorf bis hin zur Region lassen sich Informationen, Meinungen, Angebote und Nachfragen austauschen. Das stärkt den Zusammenhalt und macht das Leben im ländlichen Raum noch vitaler und attraktiver.“

Virtuelle Veranstaltungsreihe

Aktuell nutzen die Bürger von Ostrau und Zschaitz-Ottewig das Format vorrangig zum Anbieten von Dienstleistungen oder gebrauchten Dingen. Richtig geplauscht wird dort noch nicht. Auch daran wollen die Initiatoren in den nächsten Jahren arbeiten. Die aktive Nutzung der Dienste soll intensiviert und die Beteiligung der Bevölkerung ausgebaut werden.

Deshalb startet im Frühjahr dieses Jahres eine Veranstaltungsreihe in der Lommatzscher Pflege. Die beinhaltet Schulungen zu den digitalen Diensten für unterschiedliche Interessengruppen, Digital-Workshops aber auch offene Formate wie Diskussionsabende rund um Themen des digitalen Wandels. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage müssen die Veranstaltungen zunächst virtuell angeboten werden. Sobald es wieder möglich ist, dann auch wieder vor Ort im direkten Kontakt.

Von Stephanie Helm