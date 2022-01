Mittelsachsen

Die letzte Sitzung des Kreistages Mittelsachsen im alten Jahr hatte eine lange Tagesordnung. Die Kreisräte arbeiteten aber alle Punkte im Eiltempo und ohne Wortmeldungen ab. Lediglich beim brisanten Thema Windkraft gab es längere Diskussionen.

Die CDU-/RBV-Fraktion hatte einen Antrag zur umfassenden Bürgerbeteiligung beim Bau von Windenergieanlagen eingebracht. So sollte der Kreistag den Landrat beauftragen, die sächsische Regierung und die Koalitionsfraktionen des Landtages aufzufordern, beim weiteren Ausbau der Windkraft umfassende „Beteiligungs- und Mitspracherechte der betroffenen Anwohner und Kommunen sicherzustellen“. Im Beschlussvorschlag hieß es: „...Die Beteiligung von Bürgern sowie Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräten muss für Windenergieanlagen ab 100 Metern Gesamthöhe verpflichtend sein.“ Laut CDU-Fraktionschef Jörg Woidniok ist verstärkt in den letzten Monaten festzustellen, dass der Ausbau von Windkraftanlagen zulasten des ländlichen Raums ohne entsprechenden Ausgleich erfolgt. Woidniok: „Diese Tendenz führt zu immer mehr Ablehnung im ländlichen Raum. Akzeptanz für weitere und größere Windkraftanlagen ist zunehmend weniger zu erzielen.“ Der Fraktionschef verweist auf die von Sachsens Regierung kürzlich beschlossene Novelle des Kommunalrechts und damit verbundene vertiefte Bürgerbeteiligungsrechte. „Im Ergebnis müssen die Bürger vor Ort entscheiden können, ob sie Windkraftanlagen vor ihrer Haustür wollen oder nicht“, erklärte Woidniok.

Beruhigen oder verhindern

„Gut gedacht, schlecht gemacht“, befand Kreisrat Steffen Schneider von den Freien Wählern zum CDU-Antrag und fragte: „Was nützt eine Beteiligung der Bürger, wenn sie bei der Entscheidung nicht relevant ist? Es müsste Bürgerentscheide zum Bau von Windkraftanlagen geben können. Doch das ist nach unserer aktuellen Rechtslage nicht machbar.“ Schneider sprach deshalb von einer „Beruhigungsspritze nach außen“.

Die Linken-Kreisrätin Jana Pinka kritisierte, dass der CDU-/RBV-Antrag suggeriere, dass es keine Bürgerbeteiligung gibt, was aber falsch sei. „Beim Regionalplanungsverfahren werden die Bürger beteiligt.“ Diese Möglichkeit hätten die Bürger auch bei den jüngsten Planungen gerade beim Thema Windkraft genutzt. Dass hingegen Mitarbeiter des Landratsamtes das Einvernehmen des Landkreises zum Bau von Windkraftanlagen erteilen, wenn keine öffentlichen Belange entgegenstehen, sei selbstverständlich. Pinka: „Die CDU schreibt hier Bürgerbeteiligung, meint aber in Wirklichkeit Verhinderung von Windkraftanlagen.“ In diese Kerbe schlug auch Lea Fränzle von den Grünen: „Es handelt sich hier um einen schlecht getarnten Windkraft-Verhinderungsantrag.“

Wohlwollen der AfD

„Mit Wohlwollen“ hatte hingegen Rolf Weigand (AfD) den CDU-Antrag gelesen. Seine Fraktion unterstützte ihn deshalb, wollte aber noch eine Ergänzung – und zwar die Einbeziehung der Bundesregierung und der Bundestags-Fraktionen in die oben genannte Forderung der umfassenden Mitspracherechte der betroffenen Anwohner und Kommunen. Während dieser Änderungsantrag vom Kreistag mehrheitlich abgelehnt wurde, erhielt der CDU-/RBV-Antrag eine Stimmenmehrheit. 36 Kreisräte und Kreisrätinnen stimmten dafür, 22 dagegen, 20 enthielten sich der Stimme.

Von Olaf Büchel