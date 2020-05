Disput um Döbelner Schulen

Döbeln

Die aktuelle Schulnetzplanung bis zum Schuljahr 2029/30 hatte der Döbelner Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung auf dem Tisch. Formelle soll die Schulnetzplanung des Landkreises Mittelsachsen fortgeschrieben werden. Dennoch gab es Diskussionen. Der Kreis hatte für die Schulen auf der Grundlage von Geburtenzahlen, Schulanmeldezahlen und Prognosen errechnet, wieviele Klassenzüge pro Jahrgang jede Schule haben soll.

Oberschule bald vierzügig?

Andreas Koch für die Fraktion von „Wir für Döbeln“ merkte an, dass die Oberschule Am Holländer eigentlich mal als dreizügige Oberschule konzipiert wurde. Wenn sie jetzt bis zu vier Klassen pro Jahrgangsstufe beherbergen solle, müsse eine Wiedernutzung der Körnerplatzschule als Oberschule wieder auf die Tagesordnung. Genau das beantragte Dietmar Damm von „Wir für Döbeln“. Oberbürgermeister Sven Liebhauser versprach: „Wir schauen uns das an. Schule ist ein atmendes System.“ Man lasse sich in der Schulnetzplanung einfach alle Möglichkeiten offen.

So plant Döbeln für die Schulen Grundschule „Am Holländer“ zwei Züge + Lese/Rechtschreibklassen Grundschule Döbeln Ost zwei Züge GS Großbauchlitz ein bis zwei Züge Kunzemann-GS zwei Züge inklusive DaZ-Klassen Grundschule Mochau ein bis zwei Züge Oberschule „Am Holländer“ vier Züge Lessing-Gymnasium 4-5 Züge ohne Klassenstufe 11/12 +DaZ-Klassen Schule mit Förderschwerpunkt Lernen 1,5 Züge

Zum zweiten Teil der Beschlussvorlage zur Schulnetzplanung wurde die Diskussion dann haariger. Seit 2018 können Eltern von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf beantragten, dass ihre Kinder an Regelschulen und nicht an einer Sonderschule unterrichtet werden. Sonderpädagogischer Förderbedarf kann beim Sehen, Hören, der geistigen, körperlichen und motorischen Entwicklung, beim Lernen, bei der sprachlichen sowie bei der emotionalen und sozialen Entwicklung bestehen.

Nach einem solchen Antrag müssen Eltern, Schule und Schulträger, dann gemeinsam abklären, ob dem Förderbedarf des Schülers an der Schule entsprochen werden kann. Das Landratsamt fordert dazu, dass alle Schulen regional miteinander kooperieren, um sich untereinander zu helfen. Nach dem mehrheitlich vom Rat gebilligten Vorschlag des Landratsamtes sollen alle Schulen der Region Döbeln formell einen Kooperationsverbund bilden. Wie die Kooperationen dann ausgestaltet werden, enthielt der Beschluss nicht.

AfD lehnt Inklusion ab

AfD-Stadträtin Annemarie Reiche schimpfte, dass Inklusion nicht funktioniere. Dadurch werde aber in Karriereperspektiven aller Kinder eingegriffen. Das sei eine Diskriminierung. Dem Döbelner Gymnasium wollte sie einen Diskriminierungspreis verleihen. Dabei zitierte die AfD-Stadträtin ein Schreiben des Lessing-Gymnasiums an Eltern künftiger Fünftklässler, in dem das Auswahlverfahren für künftige Schüler erklärt wird. Annemarie Reiche schließt daraus, dass Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf und Flüchtlinge, die noch nicht einmal die deutschen Sprache beherrschen, bevorzugt würden. Sie forderte deshalb am Gymnasium „Döbelner Schulplätze für Döbelner Schüler“ statt etwa für Inklusion und Schüler der DaZ-Klassen. DaZ steht für Deutsch als Zweitsprache. In solchen Klassen lernen Kinder von hier leben EU-Bürgern und Asylbewerbern deutsch.

Annemarie Reiche, AfD-Stadträtin in Döbeln. Quelle: Thomas Sparrer

Schulleiter stellt Unsinn klar

Michael Höhme, Schulleiter am Lessing-Gymnasium, kann über den Angriff der AfD-Frau nur den Kopf schütteln. „Da wurde ziemlicher Quatsch verbreitet. Zum einen zitiert Frau Reiche aus einem Schreiben, in dem Gymnasien Eltern auf die Rechtslage hinweisen, sollte es an dem Wunsch-Gymnasium nicht genügend Plätze geben. Hintergrund ist, dass Eltern keinen Rechtsanspruch auf ein bestimmtes Gymnasium haben. Thema ist das eher in Großstädten. Bei uns am LGD haben wir genügend Kapazitäten“, so Höhme. Zum zweiten komme die AfD-Frau mit den Begriffen Inklusion und Integration offenbar durcheinander. Das seien zwei verschiedene paar Schuhe. „Bei Inklusion geht es um Kinder mit körperlichen oder psychischen Handycaps. Was in den DaZ-Klassen am Gymnasium stattfindet, ist Integration. Dort lernen Schüler Deutsch. Diese Klassen laufen zusätzlich und nur räumlich bei uns am Gymnasium. In die DaZ-Klassen gehen keine Gymnasiasten. Die dortigen Kinder nehmen also niemanden in vier bis fünf regulären gymnasialen Klassen eines Jahrgangs den Schulplatz weg“, so Höhme.

Michael Höhme, Schulleiter des Lessing-Gymnasiums Döbeln. Quelle: Archiv

Absolventen mit Handycaps studieren jetzt

Der Schulleiter verteidigt zudem das Thema Inklusion an den Regelschulen. Unter den 760 Döbelner Gymnasiasten lernen aktuell vier Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. „Warum sollte ein Kind mit einem Handicap nicht das Gymnasium besuchen und später studieren können. Wenn die Eltern ihr Kind bei uns anmelden, schauen wir, wie das gehen kann. Voraussetzung ist natürlich immer, dass ein Kind am Ende trotz des Handicaps das Lernziel der Schule, in unserem Fall das Abitur, erreichen kann“, erklärt der Schulleiter die Praxis. Bei den Handicaps der Schüler geht es entweder um körperliche Behinderungen oder um Formen von Autismus. Die ersten Absolventen des Gymnasiums mit Autismus haben nach ihrem erfolgreichem Abitur bereits ein Studium begonnen.

Kommentar: Fakten statt Polemik Tatsächlich sind Ratsvorlagen oder auch rechtliche Hinweise in Elternbriefen oft schwer zu verstehen. So war es in der jüngsten Döbelner Stadtratssitzung auch mit dem Beschluss zur Schulnetzplanung und zum Thema Inklusion an Schulen. Die AfD wollte dabei kritisch hinterfragen, dass die Einbeziehung von Schülern mit Handycaps an Regelschulen den Pädagogen einiges abverlangt, vor allem wenn es ohnehin schon personell eng ist. Das wäre ein diskussionswürdiges Thema gewesen. Doch dann wurde Inklusion und Integration durcheinander gehauen. Nehmen plötzlich ausländische Kinder in Deutschlernklassen armen deutschen Kindern die Schulplätze am Döbelner Gymnasium weg. Aus dem kritischen Ansatz zur Inklusion wurde umgerührter Unsinn, garniert mit unverstandenen Schriftstücken. Postwendend kam die Klarstellung des Schulleiters. Denn hier vermischte die AfD Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Statt künstlich Empörung herzustellen, hätte es der AfD-Stadträtin besser gestanden, sich vorher fundiert zu informieren. E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer