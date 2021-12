Waldheim

Die Eisenbahn nach Kriebethal wird 125. Aber feiern können die Kleinbahner dies wegen Corona nicht. Auch wenn sie nun keine Feier organisieren müssen, zu tun haben die Männer vom Verein Rauschenthalbahn allemal.

Eine traditionelle Schmalspurbahn so wie die im Weißeritztal oder der Wilde Robert ist die Rauschenthalbahn nicht. Sie nahm ihren Betrieb in der normalen Spurweite auf. Und zwar heute vor 125 Jahren. Am 10. Dezember 1896 rollte erstmals ein Zug über die Nebenbahn. Das war eine Revisionsfahrt, um die damals neue Strecke auf Herz und Nieren zu prüfen. Deren Bau hatte zwei Jahre gedauert.

Mit Revision haben auch die heutigen Eisenbahner zu tun. So ist an der Strecke selbst immer mal was zu machen. Außerdem macht das rollende Material Arbeit. „Wir sind dabei, unsere Fahrzeuge zu überholen“, sagt Dr. Hans-Rainer Fischer, Vorsitzender des Vereins Rauschenthalbahn. So bekam einer der beiden Loks einen neuen Anstrich und die andere ein neue Antriebsstange. Diese überträgt die Kraft auf die Räder. Im Zubehörhandel gibt es solche Ersatzteile natürlich nicht. Und so müssen die Waldheimer Eisenbahner die neue Antriebstange noch anpassen.

Ebenfalls im Arbeit haben die Kleinbahner einen offenen Wagen mit besserer Kurvenlage. „Das haben wir uns von den Feldbahnern in Chemnitz abgeschaut“, sagt Dr. Hans-Rainer Fischer. Der Rahmen des Wagens ruht auf einem Drehgestell, das die Waldheimer Eisenbahnfreunde von einer Kipplore genommen haben. Durch diese unkonventionelle Improvisation sind die Radsätze des Wagens horizontal und vertikal beweglich. Für kommendes Jahr, dann hoffentlich nach Corona, sind wieder Fahrtage geplant.

Am 15. Dezember 1896 ging die eingleisige, vollspurige Nebenbahnstrecke von Waldheim nach Kriebethal richtig in Betrieb. Sie diente überwiegend dem Transport von Gütern der Papierfabrik Kübler und Niethammer Kriebstein. Der Bau kostete fast eine dreiviertel Million Mark, die Papierfabrik als Hautnutznießer der Eisenbahn gab etwa 314 000 Mark und Bauland dazu. Das entspricht in heutigem Geld rund 5,2 Millionen Euro für die Gesamtbaukosten und rund 2,23 Millionen Euro für den Niethammerzuschuss, davon ausgehend, dass eine Mark aus der Zeit um die Jahrhundertwende 7,10 Euro entspricht.

Das markanteste Bauwerk ist die Brücke am Lindenhof, landläufig „Krummer Hund“ genannt. Sie ist 171,10 Meter lang. Die Gleise verlaufen 31,05 Meter über der Bachsohle. Fünf Gitterträger ruhen auf vier Gerüstpfeilern mit je zehn Meter langen Blechträgern. Die Steinpfeiler am Fuß der Brücke bestehen aus mit Sandstein verkleidetem Stampfbeton. Allein der Bau dieser Stahlkonstruktion kostet vor über 125 Jahren 154 000 Mark, umgerechnet also rund 1,1 Millionen Euro.

Heutzutage würde es rund 4,5 Millionen Euro kosten, dieses denkmalgeschützte Bauwerk zu sanieren. Dieses Geld hat die Stadt Waldheim aber als Eigentümerin der Bahnstrecke nicht übrig. Darum liegt dieses Vorhaben auf Eis – bis es vielleicht mal einen hohen Förderanteil für solche Vorhaben gibt.

Wäre die Brücke saniert und wieder befahrbar, könnte die Kleinbahn wieder bis zum Waldheimer Bahnhof rollen, mindestens aber bis zur Schillerhöhe. Das wünschen sich die Vereinsmitglieder natürlich sehr. Bis 1990 rollte der Zug auf der Normalspur, dann war lange Zeit Ruhe auf der Strecke. Vor 17 Jahren begann der Vorgängerverein der Rauschenthalbahn, die IG Kleinbahn Waldheim-Kriebstein, die Strecke von 1435 mm Spurweite (Normalspur) auf 600mm (Feldbahnspur) umzubauen. Seit 2005 rollen dort die mit Feldbahn-Loks bespannten Züge, allerdings mit Unterbrechungen und zunächst auch nicht auf der gesamten Strecke.

Die IG ging irgendwann pleite, die Strecke fiel an die Stadt und der neue Verein Waldheimer Eisenbahnfreunde übernahm den Betrieb. Unter seinem Vorsitzenden Andreas Lässig wurde seit 2013 viel. So kam das hölzerne Bahnhofsgebäude nach Unterrauschenthal. Die Eisenbahnfreunde bauten es als Bruchbude in Kleinmockritz ab und ließen es in Unterrauschentahl im neuen Glanz erstrahlen. Andreas Lässig wirkte bis zu seinem frühen Tod 2018 unermüdlich für die kleine Eisenbahn, managte deren Geschicke bis zuletzt vom Rollstuhl aus.

Nach seinem Tod gründete sich wieder ein neuer Verein. Als Rauschenthalbahn setzten deren Mitglieder den Bahnbetrieb fort, für den sich Andreas Lässig so eingesetzt hatte. Denn nach der IG-Pleite und gerichtlichen Streitigkeiten mit dem Vorsitzenden dieses Vorgängervereins war es nicht selbstverständlich, dass auf der Strecke wieder ein Zug rollt.

Von Dirk Wurzel