Döbeln

Eine 13-Jährige bekommt sexuell anzügliche Nachrichten aufs Mobiltelefon geschickt. Doch nicht nur das. Auch Bilder mit harter Pornografie sendet ihr ein Mittfünziger aus Döbeln per Whatsapp. Er geht davon aus, dass sie so um die 16 Jahre alt ist. Darum ist das Versenden der Bilder zunächst „nur“ als Verbreitung pornografischer Schriften angeklagt.

Streit um Strafbarkeit

„Das ist doch kein Verbrechen“, sagte der vorbestrafte Deutsche. Recht hat der Mann, zumindest teilweise. Laut Gesetz sind Verbrechen alle Straftaten, die mit mindestens einem Jahr Haft bedroht sind. Da zählt das Verbreiten pornografischer Schriften nicht dazu. Aber: „Das ist strafbar“, hielt Richter Lutz Kermes dem Döbelner entgegen, der die Anklagen als Jugendschutzgericht verhandelte, weil die mutmaßliche Geschädigte jünger als 18 Jahr ist. Er bekam eine Frage als Antwort: „Wo steht das denn?“ Natürlich wusste das der Richter: „In Paragraph 184 Strafgesetzbuch.“ Wer Jugendlichen Pornos zeigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, steht da sinngemäß drin. Jugendliche im Sinne des Gesetzes sind Personen, die jünger sind als 18 Jahre.

Wahres Alter bekannt?

Für den Mittfünfziger könnte es aber auch noch dicker kommen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass er das wahre Alter des Mädchens kannte. „Er wusste, dass ich erst 13 war“, sagte sie. Auf Nachfrage ergänzte die Schülerin, dass sie mal eine Zigarette beim Angeklagten schnorren wollte und in diesem Zusammenhang ihr Alter zur Sprache kam. Sollte das stimmen, sind die anzüglichen Nachrichten und die versendeten Pornobilder als sexueller Missbrauch von Kindern strafbar, stellte Staatsanwältin Marita Recken klar. Dann beginnt der Strafrahmen bei drei Monaten und reicht bis zu fünf Jahren.

Übergriff vorm Ratskeller?

Die nunmehr 14-Jährige schilderte dem Gericht auch, wie der Angeklagte sein bedecktes Gemächt an ihrem Hintern rieb und ihr zuvor in seiner Wohnung Sexspielzeug zeigte. An einem späteren Tag soll sich der Mann laut Anklage vorm Döbelner Ratskeller ebenfalls so an der Jugendlichen gerieben haben. Das konnte sie so allerdings nicht bestätigen.

Hauptverhandlung ausgesetzt

Diese als sexuelle Übergriffe angeklagten Tatvorwürfe bestreitet der Döbelner vehement. Er sei zu keiner Zeit allein mit der Jugendlichen in der Wohnung gewesen. Das Gericht will nun weitere Zeugen hören, um das aufzuklären. Da Richter Kermes den Prozess nicht innerhalb der Frist fortsetzen kann, die die Strafprozessordnung vorschreibt, setzte er die Hauptverhandlung aus. Sie beginnt dann noch einmal komplett von vorn.

Seit 2012 bei Gericht bekannt

Seit 2012 beschäftigt der Mittfünfziger die Gerichte. Gleich vier Monate mit Bewährung gab es vor sieben Jahren im Amtsgericht Döbeln wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, weitere drei Verurteilungen zu Geldstrafen wegen Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung folgten. Zuletzt beschäftigte der Angeklagte Strafrichterin Marion Zöllner, die ihn zu 120 Tagessätzen á 30 Euro Geldstrafe verurteilte, weil er im Getränkezelt auf dem Döbelner Weihnachtsmarkt 2017 Polizisten beleidigt und sich gegen die Festnahme gewehrt hatte. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel