Döbeln

Am Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Pfingstsonntages in Döbeln Ein 19-Jähriger fuhr gegen 4.45 Uhr mit einem Mazda auf der Ziegelstraße stadteinwärts. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, kam das Auto in einer Linkskurve auf Grund von unangepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und landete im Straßengraben.

Durch den Unfall erlitt der 17-jährige Beifahrer schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der Fahrer verletzte sich leicht. Bei ihm veranlassten die zur Unfallstelle gerufenen Polizeibeamten einen Atemalkoholtest. Dieser schlug mit 1,6 Promille zu Buche. Der junge Mann kam zur Blutentnahme. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des 19-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der Mazda ist nur noch Schrott.

Von daz