Döbeln: 221 Bilder für den Weihnachtsmann

Döbeln

221 Bilder haben Kinder für den Weihnachtsmann gemalt. Der Weihnachtsmann-Malwettbewerb der Stadtverwaltung Döbeln war ein voller Erfolg. Er war als Ersatz für die mit dem Weihnachtsmarkt ausgefallenen Weihnachtsmannsprechstunden gedacht. 166 Einzelzusendungen sowie Bilder aus vier Kindereinrichtungen und einer Grundschule gingen im Rathaus ein. Daher haben sich die Weihnachtswichtel der Jury im Rathaus entschieden, nicht zehn sondern 31 Preise zu vergeben. Die Preisträger erhalten jetzt liebevolle Post vom Weihnachtsmann. Eltern können danach den Preis im Rathaus abholen. Es gibt aber auch Preisträger aus Nossen, Chemnitz und sogar aus Witten in Nordrhein-Westfalen. Die Familie lernte Döbeln durch einen Urlaub in der Region kennen. Dorthin werden die von regionalen Händlern und Betrieben gesponserten Weihnachtspräsente nun verschickt. Ab Donnerstag sollen die Bilder im ehemaligen Tchibo-Geschäft in der Bäckerstraße ausgestellt werden.

Oberbürgermeister Sven Liebhauser und seine Kulturamtsmitarbeiter freuen sich über die rege Beteiligung. Ab Donnerstag werden die Bilder im ehemaligen Tchibo-Geschäft in der Fußgängerzone ausgestellt. Quelle: Sven Bartsch

Von Thomas Sparrer