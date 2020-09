Döbeln 360 Grad: rundherum und mittenrein

Döbeln

Döbeln im Rundumblick gibt es seit Mittwochvormittag ganz offiziell auf der Homepage der Stadt (www.doebeln.de). Oberbürgermeister Sven Liebhauser stellte den virtuellen Stadtrundgang samt Luft- und Panoramabildern von allen Stadtteilen sowie virtuellen Rundgängen in Stadtbad, Stadtmuseum und vielen Gaststätten und Geschäften offiziell in Betrieb. Seine Büromitarbeiterin Kerstin Kunze (l.) und Anette Grahl (r.) vom Stadtplanungsamt setzten die neuen Bilder der Stadt in Bewegung. Mit Hilfe der Oelsnitzer Agentur 360 Grad wurden die Rundum-Ansichten im gesamten Stadtgebiet gedreht. Auch die Geschäfte, Gastronomen und Wohnungsunternehmen machten mit. Selbst freie Flächen in den Gewerbegebieten werden so wirksam in Szene gesetzt. Folgen sollen noch Videoclips aus dem Theater und von der Pferdebahn und eine virtuelle Präsentation des neuen Baugebietes Walduferviertel, die bei einer Baumesse, Anfang des Jahres in Dresden, schon für viel Resonanz sorgte.

Von Thomas Sparrer