Region Döbeln

Seit gut zwei Wochen gilt in Sachsen die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Arbeitnehmer müssen demnach entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Die Nachweise sind vom Arbeitgeber vor Arbeitsbeginn zu kontrollieren. Wie gehen Unternehmen in der Region damit um? Welchen Aufwand bedeutet das? Und herrscht unter den Mitarbeitenden dafür Verständnis? Die DAZ hat bei einigen Unternehmen in der Region nachgefragt.

Strengere Regeln als vorgegeben

Beim Döbelner Briefkastenhersteller Max Knobloch liegt die Impfquote unter den rund 200 Beschäftigten bei 70 Prozent. Trotzdem galt dort aufgrund des hohen Infektionsgeschehens in Sachsen bereits seit Mitte November die 1G-Regel. Heißt: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten sich täglich vor Arbeitsbeginn testen – auch die Geimpften und Genesenen.

„Wir haben diese Regelung eingeführt, um das Sicherheitsgefühl unter den Beschäftigten zu stärken und weil es bei uns als produzierendes Unternehmen kaum Möglichkeiten zum Home Office gibt“, erklärt Unternehmenssprecherin Sybille Kolbe. Die entsprechenden Tests stellte das Unternehmen bereit. Diese wurden vor Arbeitsbeginn unter geschulter Aufsicht durchgeführt.

Test gehen zur Neige & Lieferprobleme

Inzwischen ist der Vorrat an Corona-Tests jedoch erheblich geschrumpft. Nachlieferungen stocken. Knobloch kann daher nur noch zwei Tests pro Woche an die Beschäftigten ausgeben, weshalb eine Testpflicht aktuell lediglich für die Ungeimpften und Nicht-Genesenen besteht.

Die Regeln wurden von den Beschäftigten im Großen und Ganzen nach wenigen Tagen akzeptiert. „Die meisten sind froh, dass sie Tests von uns gestellt bekommen“, sagt Sprecherin Kolbe. Unmut über die Testpflicht habe es nur vereinzelt gegeben.

„Für mich ist entscheidend, ob jemand infektiös ist“

Auch die LKW-Werkstatt Fichtner Nutzfahrzeuge GmbH in Hartha hat mit fehlenden Tests zu kämpfen. „Ich habe neue bestellt und warte auf die Pakete. Eigentlich hätte die Lieferung schon vergangene Woche kommen sollen“, berichtet Geschäftsführer Stefan Fichtner.

Denn auch bei ihm gilt die Devise: Solange die Tests reichen, soll sich jeder – unabhängig vom Status – testen. „Für mich ist die Tatsache entscheidend, ob jemand infektiös ist“, betont Fichtner. Die Entscheidung habe er mit seinen 15 Mitarbeitenden gemeinsam getroffen, dementsprechend zögen alle mit. Zwar sei das Ganze mit einem finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden – für einen gewissen Gesundheitsstandard im Unternehmen sei es ihm diese Investition aber wert.

Kritik an der Politik

Fichtner bemängelt allerdings die unklaren Vorgaben und die fehlende Unterstützung der Politik. Momentan heiße es nur, dass 3G gelte – der Rest bleibe den Unternehmen überlassen. „Es ist schwer, so zu planen. Diese Ungewissheit macht mürbe.“

Testen auf der Baustelle

Bei der Harthaer Baufirma Haba Bau sind zu Arbeitsbeginn nicht alle Beschäftigten in einem Büro, sondern auf verschiedenen Baustellen verteilt. Dennoch muss auch hier getestet werden. Diese Aufgabe übernimmt der jeweilige Bauleiter vor Ort, der die Selbsttests der Bauarbeiter beaufsichtigt.

Genug Vorrat ist da. Haba Bau stellt die Tests für alle Beschäftigten fünf Mal pro Woche zur Verfügung. Etwas anderes kam für den stellvertretenden Geschäftsführer Sven Voigtländer auch nicht in Frage: „In der Baubranche haben wir sowieso schon wenig Fachkräfte. Und wenn wir denen sagen, sie müssen ihre Tests selbst organisieren, würden wir die Leute verprellen.“ Außerdem sei der Gang zum Testzentrum für die Bauarbeiter ohnehin nicht möglich, da die Arbeit auf der Baustelle bereits um 7 Uhr beginne.

Beschäftigte sind genervt

Der Test-Aufwand hält sich für Haba Bau aber zumindest in Grenzen. Von 21 Mitarbeitern der Firma ist der Großteil geimpft oder genesen. Der Rest sei vom täglichen Testen jedoch genervt, stellt Voigtländer fest. Er persönlich fände eine Durchseuchung ohnehin sinnvoller, aber man halte sich natürlich an die Vorgaben.

Von Simon Ecker