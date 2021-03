Döbeln: Abwassermeisterin behauptet sich in einer Männerdomäne

Döbeln

Sie ist die erste Abwassermeisterin im Freistaat Sachsen gewesen und die zweite im Osten Deutschlands. Das war 1998. Heute ist Karsta Leuschner noch immer eine Exotin in ihrer Berufswelt. Sie arbeitet als Gruppenleiterin Kläranlagen und Kanalnetz bei Veolia Wasser Deutschland in der Region Döbeln und hat es dort vor allem mit männlichen Kollegen zu tun.

Ist das ein Problem?, so die Frage anlässlich des Frauentages. „Überhaupt nicht. Wir arbeiten super zusammen, auf Augenhöhe und mit viel Humor”, sagte Karsta Leuschner am Ehrentag aller Frauen. Der Ton, so die Gruppenleiterin, mag im gewerblichen Bereich etwas rauer sein, am Ende zähle jedoch das Ergebnis und wie man gemeinsam Ziele erreicht.

Karsta Leuschner. Quelle: Heiko Rebsch

Mit Durchsetzungsvermögen

Karsta Leuschner arbeitet seit März 1990 in der Wasserwirtschaft. Sie hat Chemie-Laborantin gelernt, anfangs vor allem Abwasserproben im Labor untersucht und sich immer weiter qualifiziert. Personalverantwortung gehört für sie seit vielen Jahren dazu. Ihr ist zwar bewusst, dass Frauen gerade im Abwasserbereich noch immer als ungewöhnlich wahrgenommen werden. Doch da es für Veolia zur Normalität gehört, dass auch Frauen führen, erleichtere ihr das das tägliche Pensum. „Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass die Abwässer aus den Haushalten und Betrieben vernünftig gereinigt werden – das muss funktionieren”, sagt die Abwassermeisterin. Alle würden mit anpacken, unabhängig von Position und Geschlecht. Elf Männer und zwei Frauen bilden die Abwasser-Gruppe in Döbeln.

Nicht nur am Internationalen Frauentag rät Karsta Leuschner: „Ich kann Frauen, die sich für technische Themen begeistern und in eine Männerdomäne vordringen wollen, nur empfehlen, ihr Ziel mit Mut und Selbstvertrauen und mit einer ordentlichen Portion Durchsetzungsvermögen zu verfolgen und sich nicht zu verstecken. Das braucht heute keine Frau mehr – in keinem Beruf.”

Frances Lindemann. Quelle: Veolia

Nicht einschüchtern lassen

Bei Veolia liegt die Frauenquote bei circa 30 Prozent, auf der mittleren Führungsebene bei etwa 20 Prozent. Eine Quote, die weiter gesteigert werden soll, wie Personalleiterin Frances Lindemann sagt. „Frauen in Führungspositionen sind bei Veolia selbstverständlich – ganz im Gegensatz zu anderen Unternehmen”, so Frances Lindemann. Schmunzelnd erinnert sie sich an einen Verhandlungstermin mit zwei Männern bei einem früheren Arbeitgeber: „Sind wir vollzählig?”, wurde ich da doch glatt gefragt. „Wichtig ist es, sich nicht einschüchtern zu lassen, sich selbst treu zu bleiben und die eigenen Ziele immer weiter zu verfolgen. Als Frau sollte man sich nicht in eine Rolle hineinpressen lassen, sondern authentisch bleiben und zu dem stehen, was man ist und wofür man steht”, sagt Lindemann.

Von daz