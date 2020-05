Döbeln

Unbekannte Einbrecher versuchten in der Nacht zum Sonnabend in den RHG-Baustoffmarkt an der Hainstraße in Döbeln einzudringen. Allerdings hatten sie nicht mit der Alarmanlage gerechnet.

Unerkannt geflüchtet

Die Kriminellen schlugen 2.35 Uhr eine Fensterscheibe des Baumarktes ein und wollten offenbar so ins Gebäude gelangen. Dabei lösten sie jedoch die Alarmanlage, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Wenn die Ganoven auch keine beute machten – einen Sachschaden von etwa 1 500 Euro verursachten sie trotzdem.

Von Olaf Büchel