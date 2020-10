Döbeln: Alle sollen in den Topf einzahlen

Döbeln

Das Rentensystem in Deutschland soll umgestaltet werden. Das fordert zumindest Die Linke. Mit symbolischen Rententöpfen auf dem Obermarkt in Döbeln machten Vertreter der Partei am Mittwochvormittag darauf aufmerksam. Alle sollten in den Rententopf einzahlen, auch Politiker, Beamte, Freiberufler und Selbstständige. Alle sollten dann auch wenigstens eine solidarische Mindestrente aus dem Topf erhalten.

Altersarmut vorprogrammiert

„Das gegenwärtige Rentensystem schafft Altersarmut“, ist sich Marko Forberger, Koordinator der sächsischen Bundestagsabgeordneten der Linken, sicher. Das liege an den oft niedrigen Löhnen, die beispielsweise in Mittelsachsen gezahlt würden. „Im Landkreis lag der Durchschnittslohn im vergangenen Jahr bei 2446 Euro. Um im Jahr wenigstens einen Rentenpunkt zu erhalten, müsste der Lohn aber 3379 Euro betragen“, rechnet Forberber vor. Wenn an dieser Stelle nicht gegengesteuert werde, dann würden in den nächsten Jahren deutlich mehr Menschen weniger als 1000 Euro Rente im Monat erhalten.

Bürger pflichten bei

Die neben den großen Rententöpfen auf dem Obermarkt aufgebaute Gesprächsarena nutzte am Mittwoch kaum ein Bürger. Die Menschen, die sich ein Herz fassten und näher traten, pflichteten aber meist den Forderungen der Linken bei.

Von Olaf Büchel