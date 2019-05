Die Bauarbeiten in der Dresdner Straße in Döbeln sind wieder angelaufen. Die Baustelle ist den Berg ein Stück nach oben gerückt. Die Ampelregelung ist von drei auf zwei Phasen reduziert, was die Wartezeiten etwas verkürzt. Insgesamt ist aber etwa erst ein Drittel der gesamten Maßnahme geschafft.