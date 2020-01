Döbeln: An welchen Sonntagen die Läden offen sein sollen

Döbeln

Drei verkaufsoffene Sonntage wünschen sich die Händler des Döbelner Stadtwerberings in diesem Jahr. Beim jüngsten Treffen der Mitglieder dieser Vereinigung am Dienstagabend ging es unter anderem darum, dass die Sonntags-Öffnungszeiten laut Sächsischem Ladenöffnungsgesetz in Verbindung mit besonderen Anlässen stehen sollen. Für Döbeln wären das das Frühlingsfest der Schausteller am 5. April, das 2. Streetfoodfestival am 4. Oktober und das Weihnachtsmarkt-Finale am 13. Dezember. An diesen Sonntagen sollen die Verkaufsstellen von 12 bis 18 Uhr öffnen dürfen. Der Stadtrat muss diesen Termin-Wünschen allerdings noch zustimmen.

Obermarkt abgehängt

Der Döbelner Weihnachtsmarkt soll auch in diesem Jahr auf das dritte Adventswochenende (11. bis 13. Dezember) zeitlich begrenzt sein und wieder im Bereich des Niedermarktes stattfinden. Die neue Variante im zurückliegenden Jahr war auf viel Zuspruch in der Bevölkerung gestoßen. Da es auch ein größeres Interesse von Händlern gebe, ist eine Erweiterung des Festareals bis zur Breiten Straße (Döbelner Hof) im Gespräch. Händler, die ihre Geschäfte am Obermarkt haben, fühlen sich durch den neuen Standort allerdings etwas abgehängt. Im Stadtwerbering diskutierten die Mitglieder darüber, ob der Obermarkt während der Weihnachtsmarktzeit nicht wenigstens etwas großzügiger fürs Parken genutzt werden kann.

Internetportal mitgestalten

Bereits ab Frühjahr dieses Jahres soll auf dem neuen Internetportal www.mein-doebeln.de richtig Leben einziehen. Der Initiativ-Gruppe „Stadtmarketing Döbeln“ geht es dabei darum, den Einzelhandel vor Ort zu stärken, auf Vereine und Veranstaltungen aufmerksam zu machen und den Bürgern allgemeine Informationen zu geben. Unternehmen und Geschäfte können das Portal aktiv mitgestalten. Wie das geschehen kann, darüber wird Rocco Werner von der Initiative demnächst mit einem Schreiben informieren.

Von Olaf Büchel