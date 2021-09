Döbeln: Angriff auf Corona-Testzentrum

Döbeln

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 17.10 Uhr und 8.15 Uhr beschädigten Unbekannte durch einen Steinwurf eine zwei Meter mal 90 Zentimeter große Sicherheitsglasscheibe am Corona-Testzentrums in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Döbeln. Der Betreiber verständigte am Freitagmorgen die Polizei. Der Stein durchdrang die Glasscheibe nicht und konnte durch eingesetzte Polizisten zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Erst im Mai beschmierten unbekannte Täter in Döbeln die Innenseite eines Zeltes eines Corona-Testzentrums mit roter und schwarzer Farbe. Die unleserlichen Schmierereien ergaben einen Sachschaden von insgesamt etwa 600 Euro. Die Polizei ermittelte wegen Sachbeschädigung. Auch die Scheibe des Test-Containers auf dem Edeka-Parkplatz in Döbeln wurde schon einmal beschädigt.

Von DAZ