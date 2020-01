Döbeln: Antisemitismus im Amtsgericht

Döbeln

Irrer Prozess im Döbelner Amtsgericht: Ein Russlanddeutscher dreht immer mehr auf, beschimpft einige Beamten der JVA Zeithain als Juden und die psychiatrische Gutachterin als „Missgeburt“. Dabei hat die lediglich gerichtsrelevant festgestellt, was andere schon beim ersten Eindruck von dem Mann vermuten: Der läuft doch nicht ganz rund.

Richterin kommt kaum zu Wort

Fragt man ihn, kriegt man ausufernde Antworten, die mit der ursprünglichen Frage nichts mehr zu tun haben. Er redet, redet weiter und redet dann noch weiter. „Logorrhö“ – diesen Fachbegriff nennt die Psychologin Dr. Kerstin Buchholz, die den Geisteszustandes des 33-Jährigen für das Gericht einschätzte, für diese Geschwätzigkeit, die im Volksmund auch „Sprechdurchfall“ heißt. „Kann ich jetzt mal bitte ausreden. Danke“, ging Richterin Karin Fahlberg dazwischen, als sich der 33-Jährige wieder verbal ausbreitete und die Richterin unterbrochen hatte. Das Schöffengericht unter Karin Fahlbergs Vorsitz verhandelte eine Anklage wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls. Am 22. August 2018 soll er gegen 2.40 Uhr bei einer 25-jährigen Döbelnerin eingestiegen sein. Als die Frau durch den Lärm wach wurde, habe sie ihrem Hund, einem Boxer, ein Kommando gegeben und der Eindringling habe sich wieder verzogen, ohne etwas zu stehlen.

Vorbestraft und schon gesessen

Der Angeklagte stritt das ab und geriet bei seinen Erklärungen vom Hundertste ins Tausendste, berichtete von den angeblich jüdischen Beamten in der JVA Zeithain, von seinem Großvater, der angeblich SS-General gewesen sei. Auf die Frage, woran man einen Juden erkenne, sagte er: „An den Augen“. Als „jüdisch“ bezeichnete er JVA-Beamte die nicht in seinem Sinne handelten. Er selbst sei ja Deutscher vom Blute her „und im Hirn“. Tatsächlich ist er elfmal vorbestraft, unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung und Drogendelikten, und hat auch schon im Gefängnis gesessen.

Zeugin erkennt Täter wieder

Bereits im September vergangenen Jahres verhandelte das Schöffengericht den Fall, musste die Hauptverhandlung aber aussetzen, um den Deutschrussen begutachten zu lassen. Damals hörte das Gericht die Geschädigte als Zeugin und verlas deren Aussage, denn am neuerlichen Verhandlungstermin war sie krank. „Ich wachte auf, weil etwas vom Fensterbrett fiel. Da hing er so halb im Fenster“, sagte die junge Frau über die Nacht des Einbruchs. Als Täter erkannte sie den Mann später auf der Straße wieder.

Es reicht für den Paragrafen

Dr. Buchholz hatte sich mit dem 33-Jährigen in der JVA Zeithain getroffen, um seine Schuldfähigkeit einzuschätzen. Dort brummte er Geldstrafen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs ab. „Herr F. hatte im Vollzug stark abgenommen. Er begründete das damit, dass er dadurch eine Krankheit los wird. Je weniger Körper vorhanden sei, desto weniger sei er krank“, schilderte die forensische Psychologin. Sie kam zu dem Schluss, dass er entweder paranoid, schizophren oder wegen des Drogenkonsums psychotisch ist. Aber auf diese Unterscheidung kommt es nicht an, den für Paragraf 21 Strafgesetzbuch, der die verminderte Schuldfähigkeit regelt, reicht es auch so.

Verteidiger auf Freispruch aus

Deshalb konnte das Gericht den Strafrahmen nach unten verschieben. Es verurteilte ihn wegen Wohnungseinbruchdiebstahls (Mindeststrafe: ein Jahr Haft) zu sechs Monaten Haft mit Bewährung. „Der Umstand, dass er russisch sprach, als er erwischt wurde, spricht dafür, dass er einen Einbruchsdiebstahl begehen wollte, als er bei der Frau einstieg“, sagte die Vorsitzende, weshalb ihn das Gericht deswegen schuldig sprach und nicht wegen Hausfriedensbruchs mit niedrigerem Strafrahmen. So hatte das der Verteidiger, Rechtsanwalt Carsten Forberger, beantragt. Aber nur hilfsweise. Eigentlich sei sein Mandant ja unschuldig und daher freizusprechen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel