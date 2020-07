Döbeln: Auf Fahrschulauto aufgefahren

Zschaitz-Ottewig

Eine 17-jährige Fahrschülerin absolvierte am Sonnabendnachmittag mit dem VW ihrer Fahrschule eine Fahrstunde auf der B169 in Richtung Riesa. Kurz vor der Kreuzung nach Zschaitz bremste sie den VW stark ab, woraufhin ein nachfolgender 28-jähriger Audi-Fahrer auf das Fahrschulauto auffuhr.

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer, der wiederum hinter dem Audi fuhr, bemerkte dies zu spät und stieß in das Heck seines Vordermanns.

Anzeige

Fahrschülerin, Fahrlehrerin sowie der Audi-Fahrer und eine 43-jährige Beifahrerin im hintersten Fahrzeug wurden bei den Zusammenstößen leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Zschaitz und der Rettungsdienst kamen an der Unfallstelle zum Einsatz. Die B169 musste in dem Bereich zeitweise voll gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden an den drei Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 12 000 Euro geschätzt.

Weitere LVZ+ Artikel

Eine 17-jährige Fahrschülerin hatte auf der Bundesstraße 169 bei Zschaitz scharf gebremst. Zweit weitere Autofahrer fuhren auf. Quelle: Sven Bartsch

Von Thomas Sparrer