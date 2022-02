Massanei

Im Checkpoint sind die Ferienspiele angelaufen. Und diese sind bisher recht gut besucht. Neulich war Rollschuhdisko. Über acht Jugendliche kamen ins Jugend- und Freizeitzentrum (JFZ). Nicht alle waren mit klassischen Rollschuhe unterwegs. Sue zum Beispiel hatte Inline-Skates an den Füßen, deren Rollen beim Fahren blinkten. Disko-Inliner sozusagen. Andere Jugendliche hatten ihre Skateboards mitgebracht.

Checkpoint-Chefin Sina Behrendt hatte klassische Rollschuhe dabei. Quelle: Sven Bartsch

Sina Behrendt wiederum hatte sich mit klassischen Rollschuhen ausgerüstet. Die Sozialarbeiterin und Checkpoint-Leiterin konnte damit auch einige Tanzeinlagen zeigen. Zum zweiten Mal hatte sie die Rollschuhdisko im Checkpoint organisiert. Am Dienstag hätte die Pädagogin die Rollerblades auch gut gebrauchen können. Um schnell zwischen den vielen Hilfsbedürftigen beim Makramee-Workshop pendeln zu können.

Auch auf Inlinern und Skateboards waren die Kids unterwegs. Quelle: Sven Bartsch

Eine Waldheimer Kita war mit 24 Kindern erschienen, die sich in der Knotenkunst Makramee ausprobieren wollten, mit der man zum Beispiel Gläser verzieren und mit Netzen umhüllen kann. Diese Gruppe war zu groß und der nächste Makramee-Workshop wird anders organisiert, ist sich Sina Behrendt sicher.

Graffiti schmückt Wand

Als die Jugendlichen durch die zum Checkpoint gehörende Sporthalle rollten, blickten sie in einer Fahrtrichtung auf eine bemalte Wand. Gemeinsam mit dem Döbelner Graffiti-Künstler Frank Schäfer brachten die Jugendlichen Sport an die Wand. Und Sina Behrendt würde gerne die andere Wand auch noch so gestalten.

Aber: „Da hängt noch eine Pole-Dance-Stange und eine Kletterwand mit dran“, sagt Sina Behrendt. Die Pole-Stange muss eine bestimmte Zertifizierung haben, wenn sie in einer öffentlichen Turnhalle steht, hat die Checkpoint-Chefin in Erfahrung gebracht. Sowas ist schwer zu finden. Was man bedauerlich finden kann, weil es bereits erste Anfragen nach Pole-Dance im Checkpoint gab.

Und die Kletterwand? Eigentlich war diese bereits im Januar angedacht. Aber für die Boulderwand bemüht sich die JFZ-Leiterin noch um Fördergeld. „Aber vielleicht will uns ja auch jemand Geld dafür spenden“, sagt Sina Behrendt, welche Finanzierung sie sich für das Projekt auch vorstellen kann. Dafür ist beim Graffiti-Projekt schon alles klar. Die Farben sind da, Frank Schäfer steht auch schon Gewehr bei Fuß. Das Rollgerüst befindet sich ebenfalls noch in der Halle.

Sina Behrendt hat auch nichts dagegen, die Sporthalle zu vermieten. Ganz im Gegenteil. Beispielsweise an Sportgruppen. Das kostet 7,50 Euro die Stunde. Eine Leipziger Gruppe hatte bereits Interesse gezeigt. Aber die Halle ist nicht barrierefrei, was für die Behindertensportler wichtig gewesen wäre. Aber auch an dieser Problematik ist Sina Behrendt dran.

Süße Teilchen, individuelle Pizza

Mit einem Backnachmittag gehen die Ferienspiele am Freitag in die Halbzeit. Süßteilchen sollen entstehen und zwar in Form von Kuchenpralinen. Herzhafter Natur ist das Angebot, mit dem die Ferienspiele in die zweite Ferienwoche startet. „Wir machen unsere eigene Pizza“, kündigt Sina Behrendt an. Am Dienstag können die Checkpoint-Kinder selbstgemachten Pizza-Teig mit ihren Lieblingszutaten belegen.

Der Checkpoint in Massanei ist immer dienstags, mittwochs und freitags in der Zeit von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Telefon: 034327/ 53053; Email: jfz-waldheim@kv-leipzig.de

Von Dirk Wurzel