Döbeln: Aus dem Gerichtssaal ins Gefängnis

Am Ende flossen die Tränen. Denn die Polizei nahm den Vater ihres Kindes gleich mit, nutzte die Gelegenheit, um einen Sicherungshaftbefehl gegen den Mann zu vollstrecken. Diesen hatte nach Informationen von lvz.de ein Gericht in anderer Sache erlassen. Es geht wohl um den möglichen Widerruf der Bewährung aus einer anderen Strafe. Entsprechend tränenreich war am Montag der Abschied von seiner Freundin und Mitangeklagten im Amtsgericht Döbeln.

Sie: 27 Jahre alt, zwei Kinder, arbeitslos und ohne festen Wohnsitz. Er: 32, zwei Kinder, arbeitslos und ohne festen Wohnsitz. Gemeinsam erwarten sie das erste gemeinsame Kind. Angeklagt sind sie vorm Schöffengericht am Amtsgericht Döbeln des räuberischen Diebstahls und der räuberischen Erpressung, dazu kommen noch Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Mal sei sie federführend gewesen, mal er.

Parfüm geklaut

Nahezu alle Taten, die Staatsanwältin Angelika Rickert den Beiden vorwirft, gestand das Pärchen. Zum Beispiel den Diebstahl eines Parfüms im Mai vergangenen Jahres in der Döbelner Rossmann-Filiale auf dem Niedermarkt. Statt die 11,99 Euro dafür an der Kasse zu löhnen, packte die Angeklagte das Parfüm noch in der Filiale aus und steckte es sich in die Handtasche. An der Kasse zahlte sie dann alle anderen Waren, nicht aber das Parfüm. Das wollte sie ihrem Freund schenken.

Eine Verkäuferin bemerkte den Diebstahl und sprach die Angeklagte darauf an. Dann ging alles ganz schnell. Sie riss sich los, schubste dabei eine weitere Verkäuferin und stürmte nach draußen. Dort rannte sie einer Passantin in die Arme. Die hielt sie fest, bis der Freund zur Hilfe eilte und die Angeklagte fliehen konnte – samt Parfüm. Der 32-Jährige wartete vor der Filiale auf seine Freundin. Von dem Diebstahl will er nichts gewusst haben. Sollte ja auch eine Überraschung werden, das Parfüm. An dem Tag konsumierte die Angeklagte Cannabis und Crystal. Das ist als räuberischer Diebstahl angeklagt, weil die junge Frau Gewalt anwendete, als man sie beim Klauen erwischte, um die Beute behalten zu können.

„Ich hatte Hunger“

Einen knappen Monat später ging der Angeklagte in einer Penny-Filiale in Döbeln einkaufen. Im Rucksack landen unter anderem Fisch, Salat und Kassler. An der Kasse bezahlt er lediglich zwei Flaschen. „Ein Detektiv hat mich darauf angesprochen, ich musste meinen Rucksack leeren und das war’s“, sagt der 32-Jährige aus. Warum er das gemacht hat? „Ich hatte Hunger“, sagte er zu Richterin Karin Fahlberg, der Vorsitzenden des Schöffengerichts. „Ich wurde gerade aus der Haft entlassen und hatte noch kein Hartz IV beantragt.“

Eifersuchtsdrama

Und dann war der noch der Vorfall bei einer Freundin. „Das klingt wie ein Eifersuchtsdrama“, sprach die Vorsitzende eine Vorahnung aus. Tatsächlich ging es dabei um eine Männer-Boxershorts, die die Angeklagte für eine Freundin aufbewahren sollte. Als ihr Freund – der Angeklagte – die fand, gab es Streit. „Wir wollten das klären, also sind wir zu meiner Freundin“, sagte die 27-Jährige aus. Dort trat ihr Freund erst die Haus- und dann die Wohnungstür auf. Einen Baseballschläger hatte er auch noch dabei, den benutzte er aber nicht. In der Wohnung der Geschädigten angekommen, kassierte die von der Angeklagten erst einmal eine Ohrfeige. „Dafür, dass sie mir den Ärger eingebrockt hat“, so die 27-Jährige. Beleidigungen sollen durch den Raum geflogen sein. Auch bei dieser Tat waren beide mit Rauschmitteln voll. Sie hatte Cannabis und Crystal intus, er Alkohol und Crystal. Beide gestanden den Tatvorwurf, wie er im Anklagesatz stand.

Zweiter Verhandlungstag nötig

Der härteste Vorwurf aber, der musste am Dienstag vorm Schöffengericht unverhandelt bleiben. Dabei geht es um räuberische Erpressung und Körperverletzung. Der Angeklagte soll gemeinsam mit einem weiteren Mittäter Geld von einer Gruppe junger Männer abgezogen haben. Der 32-jährige Angeklagte konnte mit dem Vorwurf nichts anfangen. Bei dem Mittäter, dessen Verhandlung bereits stattfand und mit einer Verurteilung endete, handelt es sich um den Exfreund der Exfreundin des Angeklagten. Ziemlich unwahrscheinlich, dass die beiden gemeinsame Sache gemacht haben, schlussfolgert daraus Verteidiger Thomas H. Fischer. Dem stößt noch ein anderer Aspekt negativ auf: Komischerweise steht Richterin Karin Fahlberg auch auf der Zeugenliste. Das sprach der Rechtsanwalt an. „Wollen Sie mich als Richterin absägen?“, hakte sie in Richtung Verteidiger Fischer nach. Wolle er erstmal nicht, aber über den Sachverhalt nachdenken schon.

In Handschellen abgeführt

Weil der mutmaßliche Mittäter und weitere Zeugen vom Vorfall zu Wort kommen sollen, wird die Verhandlung in wenigen Wochen fortgesetzt. Noch bevor Richterin Karin Fahlberg die Verhandlung beenden konnte, standen schon zwei Polizeibeamte parat. Die nahmen den 32-jährigen Angeklagten mit und die junge Frau vergoss viele bittere Tränen.

