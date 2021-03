Döbeln: Auto fährt Mädchen (9) auf Dresdner Straße an

Döbeln

Ein Auto hat am Mittwochnachmittag ein Mädchen erfasst. Dabei verletzte sich die Neunjährige und der Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Wie Markus Gerschler von der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von lvz.de mitteilt, habe das Mädchen in Höhe der Sandgrube am Rand der Dresdner Straße gestanden. Ein stadteinwärts fahrender Pkw habe sie erfasst. Wie schwer das Kind verletzt ist, konnte Markus Gerschler zur Stunde noch nicht mitteilen.

Unfall auf der Dresdner Straße in Döbeln. Quelle: Sven Bartsch

Wie Reporter von lvz.de vor Ort erfuhren, habe ein Militärhubschrauber die Verletzte ins Krankenhaus geflogen. Dieser sei in der Nähe gewesen und die Einsatzkräfte haben ihn rangefunkt. Der Helikopter gehört zum Such -und Rettungsdienst der Bundeswehr.

Von Dirk Wurzel