Döbeln

Das hätte dumm ausgehen können. Bei rot schwebte am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, ein Auto an der Autobahnabfahrt Döbeln-Nord auf die B169, knapp vorbei an einem Motorradfahrer.

Um diese Zeit war Fahrlehrer Steffen Janasek im Fahrschulauto mit einem vorausfahrenden Motorradfahrer unterwegs. „Wir hatten grün und wollten gerade auf die Autobahn in Richtung Dresden auffahren, als das Auto uns rammte.“, schildert der Fahrlehrer. Der Unfallfahrer war von der Autobahn aus Richtung Leipzig gekommen und hatte die rote Ampel missachtet. Er war auf die Verkehrsinsel aufgefahren und schwebte direkt in das noch stehende Fahrschulauto. Zum Glück wurde niemand schwer verletzt. Der Zweiradfahrer war schon losgefahren und so außer Reichweite.

Der Unfallfahrer stieg aus dem demolierten Auto und floh zu Fuß. Aus gutem Grund: Das Auto war nach DAZ-Informationen gestohlen und die Polizei war ihm auf den Fersen. Auch ein Hubschrauber der Polizei kreiste über der Unfallstelle auf der Suche nach dem Flüchtigen.

Von Thomas Sparrer