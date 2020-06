Döbeln: Bei Lucas stimmt die Chemie

Döbeln

Das Lessing-Gymnasium hat ein Ausnahmetalent in seinen Reihen. Lucas Rentsch aus der Klasse 9c hat Mitte Juni an der Chemie-Olympiade „Chemie – die stimmt!“ teilgenommen und war dabei außerordentlich erfolgreich. Er hat den ersten Platz im Ländervergleich Sachsen/ Sachsen-Anhalt/ Thüringen erzielt und sich so für das Bundesfinale qualifiziert, das im September an der Leipziger Uni ausgerichtet werden soll. „Chemie – die stimmt!“ umfasst auch die offizielle Chemie-Landesolympiade des Freistaates Sachsen, an der in diesem Schuljahr über 1000 Schüler und Schülerinnen teilgenommen haben.

Ein Juwel an der Schule

„Ihnen ist es sicher bewusst, wenn vielleicht auch nicht in diesem Ausmaß: Sie haben ein großes Juwel an Ihrer Schule. Lucas Rentsch konnte sehr überzeugen. Dabei hat er noch nicht mal alle Aufgaben vollständig probiert“, schreibt Wettbewerbskoordinator Jan Rossa nach dem Wettbewerb an den Chemielehrer von Lucas. Der 15-Jährige habe es geschafft, nicht nur die mitteldeutsche Regionalrunde zu gewinnen, sondern bundesweit ganz vorn zu sein. Nur Platz 2 aus Ilmenau habe mit dem Döbelner mithalten können, die anderen seit „weit weg“. Rossa: „Schüler wie Lucas, die von einem normalen Gymnasium kommen und direkt weit vorn sind, beobachten wir nur alle paar Jahre.“

Lucas selbst ist natürlich stolz auf sein Ergebnis. Er war zwar schon in der Vergangenheit bei solchen Vergleichen in Chemie und Physik dabei, so super abgeschnitten hatte er da noch nicht. Hinzu kommt, dass der Wettbewerb anders ablief, als eigentlich geplant. „Der Länderwettbewerb sollte eigentlich in Merseburg sein. Doch wegen Corona war alles anders. Es gab eine Online-Klausur. Das war zwar nicht schwieriger, aber sehr ungewöhnlich“, berichtet der Gymnasiast.

Onlineklausur von Kameras überwacht

Lucas bekam die Aufgaben zugeschickt, per Passwort konnte er sich dann am Sonntag vor einer Woche einloggen und es ging von Zuhause aus ans Lösen. „Mit zwei Webcams wurde das Ganze überwacht, so dass ein Schummeln ausgeschlossen war“, sagt Lucas. Doch das hat der Döbelner gar nicht nötig. Es gab insgesamt fünf Aufgabenteile. So ging es unter anderem um die Analyse von Salzen und um Themen der Kernchemie, die laut Lucas erst im dritten Semester eines Chemiestudiums eine Rolle spielen. „Wir mussten herausfinden, wie lange es dauert, wenn man mit Thermit eine Dose Ravioli erwärmen würde“, schildert Lucas weiter. Thermit ist ein Rost-Aluminium-Gemisch, das normalerweise zum Schweißen von Bahnschienen verwendet wird. Bei einer anderen Aufgabe sollte Lucas herausfinden, wie man einen im Schloss abgebrochenen Schlüssel mit Säure auflösen kann.

Siegerehrung per Internet

Obwohl ihm für eine Teilaufgabe eine wichtige Information fehlte, die alle anderen hatten, gewann er die mitteldeutsche Regionalrunde. Die Siegerehrung erfolgte übrigens auch online, vorige Woche über eine Internetplattform, inklusive eines Auftritts des Science-Slammers Daniel Meza, der unterhaltsam erklärte, was die Erfindung der Pizza mit Solarzellen zu tun hat.

Nicht online, sondern richtig vor Ort würdigt am Dienstagmittag Schulleiter Michael Höhme in seinem Büro die besondere Leistung von Lucas. Und der Neuntklässler – sieht er für sich eine Zukunft im Fachgebiet Chemie? „Eigentlich möchte ich Medizin studieren. Da hat ja auch mit Chemie zu tun.“

