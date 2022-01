Er entkam der Polizei nicht. Die Polizei jagte einen mutmaßlichen Autodieb über die A4 und B 101 bis Großschirma. Dort endete die Fahrt für den Ukrainer in Handschellen.

Bei Nossen und Freiberg: Polizei jagt mutmaßlichen BMW-Dieb bis in einen Steinbruch

