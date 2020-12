Döbeln: Beim Krippenspiel dürfen alle in der erste Reihe sitzen

Döbeln

. „Beim Krippenspiel sitzt in diesem Jahr jeder in der ersten Reihe“, sagt Döbelns Diakonin Stephanie Hagedorn. Und ihr Mann Stefan ergänzt: „ Weihnachten fällt nicht aus. Es findet dieses Jahr jedoch nicht in der Kirche sondern zu Hause in der Familie statt. Wir bereiten für einen besinnlichen Weihnachtsabend einige Angebote vor, welche die Menschen direkt in Ihrem Wohnzimmer genießen können“, sagt er. Als ehrenamtlicher Tontechniker trug er wie schon beim lebendigen Adventskalender zum Hören bei den Aufnahmen die Verantwortung. Die evangelischen Christen zwischen Ziegra und Ostrau bekommen Gottesdienste am Telefon und zwei Krippenspiele bei Youtube ins Haus geliefert.

„Wir sorgen für alternative Angebote“

Nach den Kirchgemeinden Technitz-Ziegra und Döbeln-Simselwitz hatte zuletzt auch die Kirchgemeinde Ostrau-Jahnatal alle Gottesdienste, Andachten und Veranstaltungen bis 10. Januar abgesagt. „Wir sind vorbereitet und stellen alternative Angebote auf die Beine“, sagt Lutz Behrisch, Pfarrer der drei Schwesterkirchgemeinden. Am Mittwochnachmittag wurde die Döbelner Nicolaikirche zum Tonstudio. Hier wurde der Heiligabendgottesdienst mit Predigt, Lesung und Musik aufgenommen. Am Nachmittag dann auch der Gottesdienst für den zweiten Weihnachtsfeiertag. „Ich würde natürlich lieber vor der Gemeinde statt in der Lehren Kirche predigen. Doch aktuell wären Gottesdienste in den Kirchen unverantwortlich“, sagt er. Es werden auch Silvester und die Gottesdienste im neuen Jahr online zu hören sein. Zudem gibt es ab 28.12. bis 30.12. ein kleines Kinderkonzert.

Kantor Markus Häntzschel an der Eule-Orgel und Rahel Kretzschmann mit der Geige sorgen für den musikalischen Rahmen beim Weihnachts-Hörgottesdienst. Quelle: Sven Bartsch

Krippenspiele bei Youtube

Das Krippenspiel von Kindern und Konfirmanden aus Technitz und Döbeln wurde am Sonnabend in der Döbelner Jacobikirche aufgenommen. Stefan Hagedorn vom Kirchenvorstand sorgte wieder für den Ton. Johannes Gersten vom Treibhausverein nahm die Szenen mit drei Kameras auf und sorgte für den Schnitt. „Das Schneiden hat gut neun Stunden gedauert“, weiß Stefan Hagedorn. Stephanie Hagedorn spielte dazu am Klavier die Musik fürs Krippenspiel ein. Auch die Junge Gemeinde Döbeln-Technitz, die sonst ihr Krippenspiel Heiligabend in der Jacobikirche spielt, ließ sich etwas einfallen. Jeder der Beteiligten nahm seine Szenen zuhause für sich auf. Dann wurde alles zusammengeschnitten.

So geht es zu den Angeboten im Netz

Heiligabend ab 14 Uhr können beide Krippenspiele auf dem Youtubekanal der Kirchgemeinde Döbeln abgerufen werden. Zu allen Angeboten gelangt man über die Internetseite der Kirchgemeinde Döbeln unter https://www.kirchgemeinde-doebeln.de/Andacht:::50.

Am Telefon können die Gottesdienste unter: 03454 8341 7916 angehört werden.

Hier geht es zum Altenhofer Krippenspiel.

Hier finden sich die Angebote der Roßweiner Marienkirchgemeinde.

So hat die Kirche geöffnet

Die Döbelner Nicolaikirche ist Heiligabend 13 bis 17 Uhr und an den Feiertagen 10.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Für Gebete, Stille, das Lesen der Weihnachtsgeschichte. Diese liegt auf Karten aus.

„Außerdem wollen wir ganz praktisch wieder für die Leute da sein und bieten darum Hilfsdienste für Einkäufe oder ähnliches unter 0170 288 13 92 an. Unter 0170 381 47 07 ist unser Telefon für Sorgen und Seelsorge eingerichtet“, ergänzt Diakonin Stephanie Hagedorn.

