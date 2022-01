Döbeln: Beim Zurücksetzen Audi demoliert? Polo-Fahrer streitet Schäden ab

Döbeln

Ein seltsamer Auffahrunfall beschäftigt Strafrichter Christoph Kuhn im Amtsgericht Döbeln. Dieser ereignete sich beim Rückwärtsfahren. Am 16. Juli gegen 19.40 fuhr der Angeklagte aus Richtung Geyersberg/Hainichener Straße auf die Linksabbiegerspur des Körnerplatzes. Als die Ampel auf rot umgeschaltet hatte, war der Mann mit seinem Polo bereits über die Haltelinie drüber. Also setzte er zurück. Dabei fuhr er auf den hinter ihn stehenden Audi A 4 auf, habe diesen dadurch beschädigt und sei dann einfach abgehauen.

Einspruch eingelegt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Gericht dem Meißner einen Strafbefehl geschickt, ihn auf diese Weise ohne Verhandlung wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu 40 Tagessätzen á 30 Euro Geldstrafe und neunmonatiger Fahrerlaubnis-Sperre verurteilt. Weil der 49-Jährige gegen den Strafbefehl Einspruch einlegte, gab es nun doch eine öffentliche Hauptverhandlung.

Prozess platzt

Aber die blieb ohne Ergebnis. Denn mit einem Beweisantrag ließ Rechtsanwalt Matthias Renner, der Verteidiger, den Prozess platzen. „Zum Beweis der Tatsache, dass es am Fahrzeug des mutmaßlich Geschädigten keine Beschädigungen gab, beantrage ich ein Sachverständigen-Gutachten einzuholen“, beantragte der Verteidiger, eine Negativ-Tatsache unter Beweis zu stellen und hatte damit Erfolg. In drei Wochen – der üblichen Frist zur Fortsetzung unterbrochener Hauptverhandlungen – ist das aber nicht zu machen. Also setzte Richter Kuhn die Hauptverhandlung aus. Diese startet neu, wenn das Gutachten da ist.

Frauen im Fond nur in der Fantasie?

Der Angeklagte hatte eingeräumt, zurückgefahren zu sein und gegen den Audi gestoßen zu sein. Nicht aber, diesen dabei beschädigt zu haben. „Er hat gleich das Handy gezückt und rumgeschrien. Dann hat er auf eine fingernagelgroße Roststelle gezeigt und gemeint, das hätte ich verursacht“, sagte er. „Ich fragte noch, ob er einen Versicherungsbetrug begehen wolle.“ Bevor die Situation eskaliert sei, wäre er weggefahren. „Hinten saßen noch zwei Frauen im Auto bei ihm, die haben gelacht“, so der Polofahrer.

„Die drei jungen Frauen standen an der Bushaltestelle“, sagte der Geschädigte. Bei ihm im Auto hätten keine Frauen gesessen. Den Anstoß nahm er als einen „Ruck wahr, der durch das Auto ging“. Dabei habe er schon eine Fahrzeuglänge Platz gelassen, damit der Polo zurückstoßen und so wieder hinter die Haltelinie an der Ampel gelangen konnte. „Am ganzen Auto habe ich keine Roststelle. Ich habe auf einen Riss in der Motorhaube gezeigt“, so der 28-Jährige. Insgesamt hatte er rund 5000 Euro Schaden an seinem Audi.

Aufs Auto angewiesen

Wobei Rechtsanwalt Renner anzweifelte, dass die Unfallbilder in der Akte es Gerichts dasselbe Auto zeigen, wie die Bilder im Gutachten für die Versicherung. Gegen Ende der Verhandlung fragte er vorsichtig, ob man wenigstens die Sperre für die Fahrerlaubnis weg bekäme. „Mein Mandant ist auf das Auto angewiesen, sein Arbeitsplatz in Gefahr“, sagte er. Aber der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft wollte nicht auf die Fahrerlaubnissperre verzichten. Richter Kuhn konnte sich allenfalls vorstellen, diese bei einem Schuldspruch auf sechs Monate zu reduzieren, so wie das bei Ersttätern üblich sei. Der Führerschein des Mannes ist bereits eingezogen.

Von Dirk Wurzel