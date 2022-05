Döbeln: Beim Zurücksetzen Audi demoliert? So ging das Verfahren im Amtsgericht aus

Döbeln

Erst das Rotlicht überfahren, dann zurückgesetzt, dabei auf einen Audi gedonnert und anschließend einfach abgehauen. Strafbar als unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Das ist in Kurzform die Anklage gegen einen 49-Jährigen, welche die Richter im Amtsgericht Döbeln an zwei Prozesstagen verhandelten. Zuerst im Januar Richter Christoph Kuhn, der das Verfahren aber aussetzen musste, weil der Verteidiger des Mannes, Rechtsanwalt Matthias Renner, noch einen Gutachter hören wollte.

„Mein Mandant ist auf das Auto angewiesen, sein Arbeitsplatz in Gefahr“, sagte Matthias Renner damals. „Zum Beweis der Tatsache, dass es am Fahrzeug des mutmaßlich Geschädigten keine Beschädigungen gab, beantrage ich ein Sachverständigen-Gutachten einzuholen“, beantragte der Verteidiger eine Negativ-Tatsache unter Beweis zu stellen und der Richter ließ dies zu.

Geldstrafe per Strafbefehl

Inzwischen ist Christoph Kuhn am Oberlandesgericht in Dresden, wohin er abgeordnet wurde. Strafrichter Wolfgang Dammer setzte die Verhandlung nun fort. 5000 Euro Schaden war damals am Audi entstanden, den die Versicherung des 49-Jährigen mittlerweile bezahlt hat. Blieb noch der strafrechtliche Aspekt, den das Gericht eigentlich mit einem Strafbefehl abhandeln wollte. 40 Tagessätze zu 30 Euro Geldstrafe plus eine neunmonatige Fahrerlaubnissperre sah dieses schriftliche Urteil vor, das das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen hatte.

Gerammt, aber nicht beschädigt

Zu den öffentlichen Hauptverhandlungen kam es, weil der 49-Jährige Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hatte. Er sei zwar zurückgefahren mit seinem Polo damals am 16.Juli 2021 auf dem Körnerplatz. Und auch gegen den Audi gestoßen. Aber habe diesen nicht beschädigt. Stattdessen habe ihm der Audifahrer eine Roststelle gezeigt und ihn bezichtigt, diesen Schaden verursacht zu haben. „Am ganzen Auto habe ich keine Roststelle. Ich habe auf einen Riss in der Motorhaube gezeigt“, sagte der Geschädigte dazu.

Satz mit „X“: War wohl nix!

In der zweiten Verhandlung hörte das Gericht nun den Gutachter, so wie der Verteidiger das wollte. Aber zur Entlastung trugen die Ausführung des Sachverständigen nicht bei, denn der Angeklagte nahm den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück, wie ein Sprecher des Amtsgerichtes Döbeln auf Nachfrage von lvz.de mitteilte. Geldstrafe und Fahrerlaubnissperre sind somit rechtskräftig und der vormalige Polofahrer nun Fußgänger.

Von Dirk Wurzel