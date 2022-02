Mittelsachsen/Döbeln

Nach dem Betrüger am Dienstag einen Schockanruf-Marathon ablieferten und damit in der gesamten Region für große Unsicherheit sorgten, zieht die Polizeidirektion Chemnitz jetzt eine erste Bilanz: Insgesamt 41 solcher Anrufe sind durch die Bevölkerung bei der Polizei gemeldet worden. Bei nahezu allen Anrufen agierten die Betrüger gleich, indem sie den Angerufenen meist eine Notlage ihrer Angehörigen vortäuschten, aus welcher diese durch die Zahlung einer Kaution frei kommen könnten. Solche Anrufe gab es in den Revierbereichen Döbeln, Mittweida, Chemnitz, Marienberg und Annaberg-Buchholz.

Die meisten Angerufenen passen auf

Allerdings waren die Angerufenen in den allermeisten Fällen wachsam und fielen nicht auf den fiesen Trick der Kriminellen herein. Lediglich in Döbeln waren die Betrüger mit ihrer Masche in einem Fall erfolgreich. Sie erbeuteten von einer 80-jährigen Frau einen fünfstelligen Geldbetrag und vier Goldbarren. Am Dienstag hatte die Polizei noch von Goldmünzen gesprochen. Die Beamten ermitteln jetzt wegen Betrugs und versuchten Betrugs in mehreren Fällen.

Von daz