Döbeln: Biber weiter auf dem Vormarsch

Döbeln

Der Biber breitet sich in Mittelsachsen weiter aus. In der Kartiersaison 2019/2020 sind 14 neue Reviere hinzugekommen. Im Raum Döbeln gab es Revier-Zuwachs unter anderem an einem Muldezufluss in Ebersbach und an einem Zufluss zur Zschopau in der Gemeinde Kriebstein. Seit der ersten Erfassung 2012/2013 wurden bis jetzt 125 Biber-Reviere in Mittelsachsen gezählt, wobei nicht jedes dieser Reviere ständig besetzt ist. Geschätzt gibt es derzeit zwischen 220 und 245 der pelzigen Gesellen im Landkreis. Das geht aus dem aktuellen Bericht des mittelsächsischen Bibermanagements hervor.

Viele Konfliktpunkte

Der Altkreis Döbeln hat im Vergleich zu seiner recht kleinen Fläche eine sehr hohe Biberpopulation. Die Besiedlung durch den Elbebiber erfolgt in dieser Region über die Freiberger Mulde, die Zschopau, die Striegis und die Jahna. Reviere gibt es zum Beispiel in Marschwitz, Klosterbuch, Döbeln-Sörmitz, Mahlitzsch und Gleisberg ( Mulde), in Grunau (Striegis), in Wöllsdorf, Saalbach und Waldheim ( Zschopau, sowie in Wutzschwitz und Merschütz/ Obersteina (Jahna). „Der Biber besiedelt nunmehr auch Nebengewässer, deren Wasserstand aufgrund der Trockenheit der vergangenen Jahre weitaus weniger gesichert ist, als in den größeren Gewässern“, heißt es in dem Bericht. Solche Nebengewässer sind im Raum Döbeln zum Beispiel der Kaiserbach bei Mahlitzsch, der Bielbach bei Oberranschütz, der Stockhausener Bach oder der Gärtitzbach in Gärtitz.

Oftmals entstehe dadurch ein regelrechtes Dammsystem, woraus häufig ein hohes Konfliktpotenzial erwachse. Einen Hauptschwerpunkt solcher Konflikte stellt das Gebiet des Altkreises Döbeln dar. Rund 35 Konfliktpunkte sind bislang durch das Bibermanagement dort erfasst worden. Mit der Ausbreitung des Bibers in südliche Richtung sei zu vermuten, dass sich die bisher erfassten Konfliktpunkte potenzieren werden.

Für Eingriffe Genehmigung notwendig

Konflikte entstünden beispielsweise durch eingeschränkte Nutzbarkeit von Kleinkläranlagen, Unterspülungen von Straßenkörpern, Bahntrassen oder Gehwegen sowie deren Unterhöhlungen durch Erdbaue oder Röhren. Auch sogenannten Verklausungen in Fließgewässern durch Ansammlung von Schwemmgut – zum Beispiel vom Biber ins Gewässer eingetragene Äste – stellten manchmal ein Problem dar. „Sind Schäden an Grundstücken oder Anlagen zu befürchten oder entstanden, entscheidet die Untere Naturschutzbehörde, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden können. Dabei sind für Eingriffe an Bauwerken des Bibers immer naturschutzrechtliche Gestattungen erforderlich“, sagt Udo Seifert, Referatsleiter Naturschutz. Die Behörde stimme sich mit den betroffenen Landnutzern, Eigentümern und Gewässerunterhaltungspflichtigen ab.

Jüngstes Beispiel im Raum Roßwein: Die Untere Naturschutzbehörde hatte die teilweise Abtragung eines Biberdammes in einem Seitenarm des Kaiserbaches und die Entfernung eines kompletten Dammes im Kaiserbach gestattet. Beim Damm im Seitenarm ging es um den Schutz der vorhandenen Bäume. Deren Standsicherheit sollte durch die Staunässe nicht verloren gehen. Beim Damm im Kaiserbach selbst ging es um den Erhalt der Funktionsfähigkeit einer Kleinkläranlage. Nach den Erkenntnissen der Naturschutzbehörde gab es in diesem Bereich zwei Biber, die nach dem Rückbau in einen anderen Teil des Kaiserbaches abgewandert sind.

Kreisbehörde stellt Strafanzeigen

„Da es sich beim Biber um eine streng geschützte Art nach Bundesnaturschutzrecht sowie europäischem Recht handelt, stellen unerlaubte Eingriffe Straftaten dar“, erklärt Seifert. Das Landratsamt Mittelsachsen entschied im Biberjahr 2019/2020 nach eigenen Angaben also nicht nur über Ausnahmegenehmigungen, sondern stellte auch Strafanzeigen. Im Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis 20. April 2020 sind im Landkreis sieben tote Biber gefunden worden. Das sind rund drei Prozent der Population in Mittelsachsen

Ziel des Bibermanagements sei es, auch vorausschauend potenzielle Konflikte zwischen Mensch und Tier zu vermeiden. Wesentlicher Bestandteil wäre dabei die Erfassung der Verbreitung dieser Tierart samt vorhandener und besetzter sowie neugebildeter Biberreviere. Dies sei Voraussetzung für eine rechtskonforme und abgewogene behördliche Entscheidung über erforderliche Maßnahmen in Konfliktfällen.

Biberkartierer gesucht

Die Erfassung der Verbreitung beziehungsweise Kartierung des Bibers wird durch ehrenamtlich tätige Biberkartierer unterstützt. Die Naturschutzhelfer erhalten eine jährliche Einweisung und Kartierungsunterlagen und genießen bei ihrer Tätigkeit vollen Unfallversicherungsschutz. Außerdem werden Reisekosten erstattet.

Auch wenn die bisher bereits tätigen Biberkartierer sehr aktiv sind, so steigt der Kartierungsbedarf weiter, da mit der fortschreitenden Ausbreitung immer mehr Gewässer kontrolliert werden müssen. Gesucht werden deshalb stets weitere ehrenamtliche Helfer.

Die komplette 8. Fortschreibung des Bibermanagements ist unter www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/projekte/naturschutz/bibermanagement.html nachzulesen.

Von Olaf Büchel