Hartha/Döbeln

„Wo ihrer drei beisammen stehn, da soll man auseinander gehn“, schreibt Heinrich Heine in seinem Gedicht „Erinnerungen aus Krähwinkels Schreckenstagen.“ In Hartha standen am 22. Februar 2021 wahrscheinlich deutlich mehr als drei beisammen, was letztlich die Polizei unterband.

Aber nicht nur das. Nach der Personenkontrolle hagelte es Bußgeldbescheide. Und da fragt man sich: Musste das sein? Hätte es nicht auch genügt, wenn das Landratsamt als Verfolgungsbehörde den 23 Leuten einen netten Brief geschrieben hätte mit der Ermahnung, solche ordnungswidrigen Zusammenkünfte künftig besser zu unterlassen und auf das Bußgeld verzichtet hätte? Rechtlich wäre das möglich gewesen. Und dann fragt man sich weiter, wie eine in der Pandemie stark beanspruchte Behörde noch die Kapazitäten hat, Bußgeldbescheide rauszuschicken.

So wie das nun läuft und ausgehen könnte, besteht leider die Gefahr, dass die Kameraden vom rechten Rand vor lauter Lachen nicht in den Schlaf kommen und das für ihre Propaganda nutzen. Auch wenn es rechtlich alles richtig ist, gibt man diesen Leuten doch nur billiges Öl, das sie ins Feuer gießen können. Ohne Bußgeld keinen Einspruch, ohne Einspruch keine Gerichtsverhandlung und ohne Verhandlung keine Öffentlichkeit.

Von Dirk Wurzel