Döbeln: Blackstone erhält hohes Darlehn für Pläne im Fuchsloch

Döbeln/Mochau

Gute Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Döbeln, speziell fürs Gewerbegebiet Fuchsloch bei Mochau. Der sich im Herbst 2020 im dortigen ehemaligen Stemke-Werk angesiedelte Batteriezellenproduzent Blackstone Technology hat für die Finanzierung seiner Projekte ein Wandeldarlehen von bis zu 20 Millionen Schweizer Franken erhalten. Darüber informiert die Schweizer Holding und Mutter des Unternehmens, die Blackstone Resources AG. Ein Wandeldarlehen ist ein Darlehen verbunden mit der Option auf eine mögliche spätere Umwandlung der Darlehensschuld in eine Unternehmensbeteiligung.

In diesem Fall hat das Darlehn eine Laufzeit von drei Jahren. Die ersten zwei Millionen Schweizer Franken wurden bereits von zwei Investoren übernommen, wie Blackstone mitteilt. „Wir müssen unsere Investitionen solide finanzieren. Da ist es für das Werk in Döbeln-Mochau und unsere Vorhaben enorm wichtig, dass Blackstone dieses Darlehen erhalten hat“, sagt Holger Gritzka, Geschäftsführer von Blackstone Technology.

3D-gedruckte Feststoffbatterien

Die Wandeldarlehen sollen zur Finanzierung von Blackstones Plänen zur Massenproduktion der nächsten Generation von 3D-gedruckten Feststoffbatterien und für andere Investitionen verwendet werden. Die Batterien werden nach eigenen Angaben in der Autoindustrie, aber auch in vielen anderen Anwendungen zum Einsatz kommen. So betreibt Blackstone auch ein Batterieprojekt, das den Güter- und Personentransport per Schiff revolutionieren soll. Dieses neues Forschungs- und Innovationsprojekt wird von der EU gefördert.

Vorserienproduktion ab Sommer

Blackstone Technology hat die Bestellungen für die Produktionsanlagen, die im ehemaligen Stemke-Werk mit seinen über 6000 Quadratmetern Fläche eingebaut werden sollen, bereits ausgelöst. Es wird jedoch mit Lieferzeiten von bis zu einem dreiviertel Jahr gerechnet. Wenn die ersten Fertigungsanlagen montiert sind, soll im Sommer dieses Jahres im Gewerbegebiet Fuchsloch die Vorserienproduktion von Batterien im 3D-Druckverfahren beginnen, erklärt Holger Gritzka. Noch im Februar sei vom Standort aus eine Online-Produktpräsentation geplant. Derzeit sind laut Gritzka bei Blackstone Technology 15 Mitarbeiter tätig, aktuell aber nicht alle im Gewerbegebiet Fuchsloch. Im ersten Ausbauschritt ist am Standort Mochau die Beschäftigung von bis zu 35 Mitarbeitern geplant.

Von Olaf Büchel