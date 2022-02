Döbeln

Die Schweizer Blackstone Resources AG hat vergangene Woche ihre Batteriesparte mit dem neuen Werk in Döbeln in die neu gegründete Blackstone Technology Holding AG, mit Sitz in Baar in der Schweiz eingebracht. „Wir haben uns entschlossen, die Blackstone Technology GmbH mit der Produktion, Forschung und Entwicklung der 3D-Drucktechnologie in die Blackstone Technology Holding AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Blackstone Resources AG, einzubringen. Damit geben wir der Batterie Division, der Blackstone Technology, mehr Autonomie und mehr Möglichkeiten für zukünftige Investitionen“, sagt CEO Ulrich Ernst.

Amerikaner leitet Holding

David Batstone wurde zum neuen CEO der Blackstone Technology Holding AG ernannt. Er wird mit sofortiger Wirkung die Leitung des Unternehmens übernehmen. „Wir sind stolz darauf, David in unserem Management-Team begrüßen zu dürfen“, so Ulrich Ernst.

David Batstone sei ein Katalysator für positive Veränderungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmern und Investoren zusammen, um zukunftsweisende Lösungen zu schaffen. Als gefragter Redner und Investor für Unternehmen und gemeinnützige Organisationen vermittelt David Batstone sein einzigartiges Modell zur Entwicklung erfolgreicher Unternehmen, die Chancen für alle schaffen. Seine bahnbrechende Arbeit hat ihm zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, vor allem die UN Women for Peace Association hat ihn für seine internationale Arbeit zur wirtschaftlichen und sozialen Stärkung von Gemeinschaften, die von Ausbeutung bedroht sind, mit dem Friedenspreis 2017 ausgezeichnet.

An Unternehmensgründungen maßgeblich beteiligt

David Batstone ist der visionäre Gründer und Senior Managing Director von Just Business, einer Unternehmung im Investmentbanking. Das Portfolio erfolgreicher Unternehmen, an deren Gründung er maßgeblich beteiligt war, ist lang. Er hat einen Doktortitel und ist emeritierter Professor an der School of Management der Universität von San Francisco. Er war zuvor als Investmentbanker in der Technologiebranche tätig. Blackstone Resources ernennt David Batstone zum CEO der neuen Holding.

Der Professor ist Autor von fünf Büchern, wurde mit zwei nationalen Journalistenpreisen ausgezeichnet und erhielt für seine Arbeit im Bereich Technologie und Ethik einen Lehrstuhl des National Endowment for the Humanities an der School of Management der Universität von San Francisco. „Wir freuen uns darauf, sein umfangreiches Fachwissen und seine Erfahrung zu nutzen, um unsere Expansion sowie das Netzwerk unserer Partner und Kunden nachhaltig zu erweitern und zu verbessern“, so Ulrich Ernst.

3D-gedruckte Batteriezellen aus Döbeln

Für Schlagzeilen sorgte die Blackstone Technology GmbH im Dezember mit der Inbetriebnahme der europaweit ersten Produktionslinie für 3D-gedruckte Lithium-Batteriezellen in Döbeln. „In unserem neuen Labor am Standort und mit unseren Partnern werden wir unsere fortschrittlichen Batterietechnologien weiterentwickeln. Wir werden die Effizienz und Geschwindigkeit der operativen Prozesse unserer Tochtergesellschaft weiter erhöhen. Damit bereiten wir uns auf eine noch größere Flexibilität im dynamischen Batteriemarkt vor und stellen die Weichen für weiteres Wachstum“, so der Chef des Mutterkonzerns.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer