Döbeln: Blechbläser haben die beste Aussicht

Döbeln

Diese Konzerte sind auch in Coronazeiten eine sichere Bank: Jeden Freitagabend erklingt Bläsermusik von hoch oben. Die Töne schweben sozusagen zum Auftakt des Wochenendes über Döbeln und sinken zu den Zuhörer hinab. Je nach dem, wie der Wind steht, werden sie etwas weiter getragen – auch über die Innenstadt hinaus.

Es gibt Stammhörer

Die Musiker des Posaunenchores der Kirchgemeinde senden diese Klänge aus. Regelmäßig treffen sie sich von Mai bis Ende September, immer freitags, von 19 bis 20 Uhr, auf dem Turm der Kirche St. Nikolai. „Von hier oben sehen wir einige der Menschen, die schon auf unsere kleinen Konzerte warten. Sie gehen auf die Balkone oder Dachterrassen hinaus oder setzen sich auf die Bänke im Stadtgebiet. Wir können durchaus sagen, dass wir Stammhörer für diese Blechbläserstunde haben“, verrät Kantor Markus Häntzschel, der das Ensemble anleitet.

Anzeige

Julian ist der Jüngste

Posaunen, Trompeten, Bariton, Waldhorn, Tuba, manchmal auch ein Euphonium – es sind verschiedene Instrumente, die die zwölf aktiven Bläser des Posaunenchors spielen, was dem Klangbild zugute kommt. Der jüngste Mitstreiter ist mit seinen zwölf Jahren Julian Metzner aus Döbeln. „Ich habe anfangs Flöte gespielt, wollte aber mal etwas anderes ausprobieren. So bin ich zur Trompete gekommen“, sagt der Junge.

Weitere LVZ+ Artikel

Julian Metzner (r.) ist der Jüngste im Bläserensemble. Quelle: Sven Bartsch Sven

Fitnesstraining

Julian ist es auch, der die 138 Stufen bis zum Turmumgang, auf dem sich die Blechbläser für ihr Spiel versammeln, am schnellsten nimmt. Für die anderen ist das Aufsteigen auf 35 Meter Höhe mit dem Instrument im Gepäck ein wöchentliches Fitnesstraining. „Am Ende der Saison fällt es dann immer leichter“, sagt Bläser Ekkehard Landgraf schmunzelnd.

Übungsstunden in den Dörfern

Immer dienstags proben die Musiker auch zu ebener Erde. Wegen Corona wurden die Übungsstunden im Sommer kurzerhand vom Probenraum hinaus in die Dörfer der Kirchgemeinde verlegt. So musizierte die Gruppe schon vor den Kirchen in Simselwitz und Zschochau, in Mochau, Hof und Ostrau und zuletzt in Jahna. „Die Menschen in den Orten haben sich sehr über unser Spiel gefreut“, sagt Markus Häntzschel.

Wunderschöne Sonnenuntergänge

Der Kantor lobt seine Blechbläser. „Es ist nun schon das dritte Jahr in Folge, dass kein Turmblasen ausfallen musste und wir immer gut besetzt waren.“ Die Zuhörer da unten sind ein schöner Lohn für die Musiker. Es ist aber auch immer wieder die fantastische Aussicht auf die Heimatstadt und darüber hinweg, von der die Bläser begeistert sind. Ekkehard Landgraf schwärmt: „Gerade an den letzten Freitagen haben wir von hier oben wunderschöne Sonnenuntergänge erlebt.“

Cornelia und Benjamin Brambor vom gleichnamigen Pflegedienst haben dem Posaunenchor 400 Euro für windfeste Notenständer gespendet. Quelle: Sven Bartsch

Spende für Notenständer

Als Dankeschön für das Musizieren hat die Firma Brambor Pflegedienstleistungen dem Posaunenchor Döbeln 400 Euro gespendet. Dieser konnte bereits mit dem Geld windfeste Notenständer anschaffen – wichtig fürs Blasen in luftiger Höhe. Im Namen ihrer Patienten und Mitarbeiter bedankten sich Firmenchefin Cornelia Brambor und Prokurist Benjamin Brambor am vergangenen Freitag persönlich bei den Musikern – und zwar hoch oben auf dem Kirchturm. „Sie bereiten mit ihrer Musik vielen Menschen in der Stadt eine große Freude. Wir finden es einfach klasse, was sie machen“, sagte Benjamin Brambor.

Von Olaf Büchel