Döbeln: Brand im Autowrack ruft Feuerwehr an die Klippen

Ebersbach

Seit Wochen steht ein verlassener Ford bei den Klippen an der Staatsstraße 34 bei Ebersbach. Am Mittwoch gab es einen Feuerwehreinsatz an dem Autowrack. Gegen 18 Uhr rückten die Kameraden an, weil es in dem Auto brennen sollte. Offenbar hatte darin jemand gezündelt. Aber wie die DAZ vor Ort erfuhr, hatte bereits ein aufmerksamer Bürger die Kokelei in dem Auto gelöscht. Die Feuerwehrleute spritzten zur Sicherheit auch noch eine Ladung Wasser drauf.

Für das Autowrack fühlt sich bisher keiner so richtig zuständig. Bereits seit September vergangenen Jahres pappt ein grüner Zettel des Döbelner Ordnungsamtes an dem Ford, der den Besitzer auffordert, das Fahrzeug zu entfernen. Mehr Behörden sind aber bisher nicht tätig geworden. Medienberichten zufolge schöben sich Landesstraßenamt und Landkreis gegenseitig die Verantwortung dafür zu, wer für die Entfernung des Wracks zuständig ist.

Von Dirk Wurzel