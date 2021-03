Döbeln: Bundesstraße bekommt links und rechts ein grünes Band

Straßenbau versiegelt die Landschaft. So ist es auch beim Bau des neuen Autobahnzubringers in Döbeln-Ost geschehen. Doch wer versiegelt, der muss Ausgleich schaffen. Zwischen Industriegebiet und A 14- Anschluss wird deshalb jetzt gepflanzt, was das Zeug hält. Warum bauen die Landschaftspfleger auch Zäune?