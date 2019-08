Döbeln

In der Nacht zum Sonnabend machten sich in Döbeln an einem Supermarkt an der Grimmaischen Straße Unbekannte an mehreren Kupferrohren zu schaffen, die an der Außenwand des Gebäudes angebracht sind.

Täter durchtrennen Rohre

Die Täter durchtrennten die Rohre, welche zum Kühlsystem des Marktes gehören, und versuchten sie zu entwenden. Aus diesen strömte in der Folge heißer Wasserdampf, weswegen die Buntmetalldiebe offenbar von ihrem weiteren Vorhaben abließen.

Kühlanlage ausgefallen

Es kam jedoch zum Ausfall der Kühlanlage im Supermarkt und somit zur Unterbrechung der Kühlkette. Dadurch wurden Lebensmittel im Wert von etwa 18 000 Euro unverkäuflich. Zur Höhe des entstandenen Schadens an der Kühlanlage liegen noch keine Angaben vor.

Von Olaf Büchel