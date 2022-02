Hartha/Region Döbeln

Rund 64000 Verkehrsordnungswidrigkeiten liefen 2021 im Landratsamt auf. Die meisten Fahrer waren zu schnell, andere hatten ihr Mobiltelefon beim Fahren bedient, manche eine rote Ampel überfahren. Auch wegen Unfällen, Drogen oder Alkohol am Steuer sowie Falschparken bekamen Autofahrer Post vom Amt.

Mehr gerast, als gegen Corona-Verordnung verstoßen

Seit 2020 gibt es ganz neue Ordnungswidrigkeiten (Owi), mit denen es die Bußgeldstelle zu tun hat. Diese Owi nach Infektionsschutzgesetz stehen in den Rechtsverordnungen, welche die Bundesländer erlassen und die dann immer für eine bestimmte Zeit gelten: Maskenpflicht an bestimmten Orten, Beschränkung der Kontakte und so was in der Art. Dazu ermächtigt die Länder das Infektionsschutzgesetz. Solche Owi machen am 2021er Aufkommen in Mittelsachsen mit 1661 Stück rund 2,5 Prozent aus.

Fast alle Bescheide aufgehoben?

Klingt erstmal wenig. Aber viele sind mit dem Bußgeld nicht einverstanden, das sie zahlen sollen. Sie legen Einspruch ein. Wenn das Amt auf dem Buß- oder Verwarngeld beharrt, gehen die Sachen zur Staatsanwaltschaft. Und wenn diese die Verfahren nicht einstellt, was selten vorkommt, landen sie vor Gericht. Auf dem Telegram-Kanal der „Freien Sachsen“ wird behauptet, dass an manchem Amtsgericht „fast 100 Prozent der Bußgeldbescheide aufgehoben“ werden würden. Die „Freien Sachsen“ sind eine Kleinpartei, die der sächsische Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung einstuft. Nach der letzten Berichterstattung zum Thema kommentierte eine Person aus der rechten Szene in Döbeln „Richtig so! Wichtig: Legt gegen jeden Bußgeldbescheid erstmal Einspruch ein“ auf Facebook, wo lvz.de den Beitrag geteilt hat.

Zu fast 100 Prozent aufgehoben? Für das Amtsgericht Döbeln trifft diese Behauptung nicht zu. Dort verhandelte Bußgeldrichter Simon Hahn am Freitag drei Einsprüche, die Teilnehmer eines Corona-Spaziergangs am 22. Februar 2021 in Hartha gegen die Bußgeldbescheide eingelegt hatten. Er verurteilte alle drei Betroffenen zu 250 Euro Bußgeld, weil sie sich nicht an die damals geltenden Kontaktbeschränkungen der sächsischen Corona-Schutzverordnung gehalten hatten. „Der Verordnungsgeber wollte Sachverhalte sanktionieren, in denen es zu einer Unterschreitung des Mindestabstands kommen kann“, sagte Richter Hahn in einer Urteilsbegründung. Darauf, dass die Spaziergänger einen Mindestabstand eingehalten hatten, kam es ihm nicht an.

Verteidiger wittert Morgenluft

Rechtsanwalt Karsten Opitz aber schon, der alle drei Betroffenen, zwei Männer und eine Frau, vertreten und Freisprüche beantragt hatte. Er meinte zudem in einem Fall, man könne sich ja bei zufälligen Treffen anstecken, wie etwa beim Einkaufen. Auch zweifelte er die Richtigkeit der Liste mit den erhobenen Personalien an, da Richter Hahn in der vergangenen Woche das Verfahren gegen einen Mann eingestellt hat, dessen Name sich auf der Liste befand. „In diesem Fall gab es Zweifel, ob es sich wirklich um die Person handelt, deren Name auf der Liste steht“, stellte der Richter klar. Viele andere Personalien habe die Polizei aber zweifelsfrei festgestellt. Dass die Polizei eine gemeinsame Zusammenkunft feststellte, berichtete eine Polizeibeamtin als Zeugin. „Auf die Frage, was sie da machen, antworteten die Leute: ,Wir gehen spazieren.“

In der Tendenz mehr Verurteilungen

2021 sind im Amtsgericht Döbeln insgesamt 44 Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Infektionsschutzgesetz eingegangen, davon 27 im November und Dezember. Ein Dutzend davon ist bis jetzt erledigt. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die Betroffenen Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht einlegen oder verurteilte Betroffene beantragen, diese zuzulassen. Denn wenn das Bußgeld unter 250 Euro liegt, ist die Rechtsbeschwerde nur in bestimmten Ausnahmefällen zulässig.

Im Amtsgericht Freiberg, dem zweiten Amtsgericht im Landkreis Mittelsachsen, sind nach Auskunft eines Gerichtsprechers im vergangenen Jahr 16 Einsprüche gegen Corona-Bußgeldbescheide eingegangen. Im Januar aber bereits neun. In der Tendenz gibt es im Freiberger Gericht mehr Verurteilungen als Freisprüche. Demnächst veranstaltet der Bußgeldrichter im Freiberger Gericht wieder einen Owi-Tag. Da aber das Spazier-Geschehen in der Kreisstadt eine viel größere Dynamik mit mehr Kontrollen hat, als in der Region Döbeln, ist auch in Freiberg eine Einspruchswelle wahrscheinlich.

Von Dirk Wurzel