Waldheim

Ein Gastronom aus der Region Waldheim habe vor knapp einem Jahr unerlaubt Gäste bewirtet. Dafür sollte er ein fettes Bußgeld zahlen. 1000 Euro wollte das Landratsamt Mittelsachsen für diese Ordnungswidrigkeit nach Infektionsschutzgesetz haben. Denn laut sächsischer Corona-Schutzverordnung vom 26. Januar 2021 habe er keine Gäste im Restaurant des Hotels bewirten dürfen.

Ohne Anwalt gut verteidigt

„Die Gaststätte war geschlossen. Es waren ausschließlich Hotelgäste im Restaurant“, sagte der Bußgeld-Betroffene nun im Amtsgericht Döbeln. Denn er hatte Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt, den Richter Christoph Kuhn nun verhandelte.

Der Gastronom verteidigte sich selbst. Und im Vergleich zu dem, was Betroffene/Angeklagte ohne Rechtsanwalt sonst so vor Gericht von sich geben, machte er dies ausgesprochen gut. Er wies in sachlichen Worten auf die Unstimmigkeiten in den Schutzverordnungen hin und dass er sich bei der Bewirtung auf die Regelung für Kantinen berufen habe.

Trauergemeinde war zuviel

„Ich bin kein Leugner von irgendwas“, sagte der Hotelangestellte. Für viele Maßnahmen habe er Verständnis. „Wir verwehren uns gegen nichts“, sagte er. „Viele Sachen sind richtig geregelt, viele sind nicht richtig richtig geregelt. Letzteres ist hier der Fall.“

Zwei Gruppen saßen an jenem Januarabend im Hotel-Restaurant. Italienische Arbeiter und eine Trauergemeinde. Und mit dieser hatte Richter Kuhn so seine Probleme. „Da war ja ein Ehepaar aus Waldheim dabei“, sagte er. „Das waren auch Gäste des Hotels“, sagte der Gastronom. „Aber sie hätten die Trauergäste einzeln bewirten müssen“, sagte Richter Kuhn. Zusammen sitzen hätten die Leute damals nicht dürfen. Recht kann recht pietätlos sein.

Bußgeld: Ja, aber weniger

Auch den Gastronomen ärgerte, dass Polizei und Verfolgungsbehörde die sozialen Aspekte nicht im Blick hatten. „Der messerscharfe Verstand ist hier ein bisschen auf der Strecke geblieben“, sagte er. Der Richter senkte das Bußgeld dramatisch um 850 Euro. 150 Euro soll der Betroffene jetzt noch zahlen. „Das Amt hat hier generalpräventiv ein hohes Bußgeld verhängt. Ein niedriges reicht aber auch aus“, sagte Christoph Kuhn.

Von Dirk Wurzel