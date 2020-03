Döbeln: Das macht das Coronavirus mit dem öffentlichen Leben

Döbeln

Das weniger Veranstaltungen stattfanden, ließ sich am Sonnabend vor allem an den leeren Straßen im Altkreis Döbeln anmerken. Mit dem Verbot von größeren Veranstaltungen soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Doch nicht alles wurde abgesagt, was möglich war, fand statt – auch für ein bisschen Normalität.

Abiturienten sind verunsichert

Die Abiturienten des Döbelner Lessing-Gymnasiums trafen sich zum Beispiel am Sonnabend beim Autoland Döbeln in Masten. Da war noch nicht klar, ob sie nach dem Wochenende wieder in die Schule gehen können – erst am Nachmittag wurde entschieden, dass für die nächsten fünf Wochen die Schulpflicht ausgesetzt wird. Trotz der Unsicherheit herrschte gute Laune. Mit Besen, Eimer und viel Energie machten sich die rund 20 Abiturienten nämlich daran, Geld für ihren Abiball zu sammeln und wuschen die Autos der Döbelner.

Wann sie ihr Abitur schreiben, wissen sie noch nicht. Die Döbelner Abiturienten haben trotzdem schon fleißig für den Abiball gesammelt – auch am Wochenende. Quelle: Sven Bartsch

Und das war nicht mal wenige. Schon Mittags gab es daher eine ordentliche Wartezeit, wie Michelle Schulze erklärte. Die 17-jährige Gymnasiastin sieht die aktuelle Situation zum Coronavirus trotzdem zwiespältig, möchte sich jedoch nicht verrückt machen. „Aber bei uns herrscht schon Unsicherheit, wie es mit den Abiturprüfungen weitergehen soll. Es heißt, es gebe da Lösungen, aber die kennen wir nicht und unsere Lehrer auch nicht.“ Problematisch sei das vor allem gerade für diejenigen, die ihre Zeugnisse fürs die Zulassung zum Studium brauchen oder eine Ausbildung anfangen. „Außerdem sind wir aber froh, dass alle unsere Aktionen zum Sammeln für den Abiball schon gelaufen sind. Bei den Elfern wurde viel abgesagt.“

Kloster Buch öffnet – auch ohne Bauernmarkt

Abgesagt wurde auch der Bauernmarkt im Kloster Buch bei Leisnig. Hier sollten eigentlich rund 120 Aussteller und Händler die Saison einläuten. Stattdessen herrschte jedoch Ruhe im Hof des alten Klosters. Ganz still war es allerdings nicht. Die Schmiede war geöffnet, genauso das Klostercafé, früh am Samstag gab es sogar noch eine Führung. „Wir versuchen, dass möglich zu machen, was geht und für alle die kommen, trotzdem noch etwas zu bieten zu haben“, sagt Sabine Patzelt vom Förderverein Kloster Buch. Sie selbst ist ganz gelassen, macht sich aber Gedanken über die nahenden Veranstaltungen im Kloster Buch. „Wir müssen uns die jetzt alle individuell ansehen und gucken dann, was wir machen können.“

Hier treffen die Maßnahmen zur Eingrenzung des Coronavirus vor allem die finanzielle Zukunft, erklärt Sabine Patzelt vom Förderverein Kloster Buch. Quelle: Sven Bartsch

Pauschal alles absagen will man in Kloster Buch nicht. Der Förderverein, der auf Einnahmen der Besucher angewiesen ist, wird auch weiterhin die Türen des Klosters für Besucher offen halten. Sie appelliert an alle, auch den Eintritt zu zahlen. Damit wird das Kloster unterstützt – besonders wenn nun einige Zeit weniger Veranstaltungen stattfinden.

Die Einstellung, auch ohne Bauernmarkt die Türen zu öffnen, freute Samstag dann doch einige Besucher, die trotzdem kamen. Für sie gab es stattdessen Kaffee im Kloster und einen Spaziergang Richtung Mulde.

Dagmar Funke (r.) und Kornelia Schwabe sind, trotz Absage des Marktes, gut gelaunt aus Leipzig gekommen. Quelle: Sven Bartsch

So haben es zum Beispiel bei Dagmar Funke und Kornelia Schwabe gemacht. Die beiden Leipzigerinnen wollten raus ins Grüne. In Klosterbuch wurden sie fündig. Sie empfanden die herrschende Ruhe „eher als idyllisch“, heißt es von den beiden.

Einschränkungen können Existenzen bedrohen

Bei Undine Myja sieht es ganz anders aus. Für sie sind die Folgen, die mit der Absage des Bauernmarktes einhergehen, nahezu verheerend. Ihr kleiner Kräuter- und Blumenladen auf dem Gelände des Kloster Buch lebt durch die Kunden, die zu den Events kommen – am Sonnabend war es daher sehr leer – und kaum Einnahmen in der Kasse. „Für mich ist das schon existenzbedrohend.“

Undine Myja hatte zum Bauernmarkt auch schon die erste Osterdeko vorbereitet. Jetzt hofft sie auf viele Kunden in der Woche. Quelle: Sven Bartsch

Einige Monate im Winter verdient sie fast nichts, fallen die Märkte jetzt schon aus, bleibt ihr nicht mehr viel, um etwas für den nächsten Winter zur Seite zu legen. Sie hofft nun, dass der nächste Markt im April stattfinden kann. Und falls nötig, auch die staatliche Unterstützung greift. Aber, und das betont sie, sie bleibt gerade jetzt für die Kunden da. Bei ihr finden sich heimische Kräuter für den Garten und auch eigen Tee- und Kräutermischungen. Die Kräuterstunden, die im Klostergarten stattfinden, führt ebenfalls sie weiterhin durch. „So lange ich das darf und die Leute buchen.“

Waldheimer bleiben gelassen

Esmeralda Vaz Melo und ihr Mann Filipe öffneten Samstag ebenfalls wie immer ihr Eiscafé Venezia in Waldheim am Obermarkt. Und auch hier wirkte alles normal. So einige Waldheimer genossen den ersten Frühlingstag auf der Terrasse des Eiscafès. Covid-19 hätte bisher keine Auswirkungen auf ihre Geschäft, sagt Esmeralda Vaz Melo.

Esmeralda Vaz Melo und ihre Mann Filipe machen weiter wie bisher - ihr Eiscafé in Waldheim bleibt offen. Quelle: Sven Bartsch

Dennoch, damit es so bleibt haben sie ein paar Maßnahmen ergriffen. „Wenn wir Kontakt mit unseren Kunden hatten, waschen wir uns sofort die Hände. Auch wenn wir Geld oder so in der Hand hatten, desinfizieren wir uns gleich“, so die 36-Jährige. Gedanken über das Coronavirus macht sie sich aber natürlich auch weiter. Sie fände es sinnvoll, einige Wochen alles etwas ruhiger anzugehen – ähnlich wie bei ihrer Familie in Portugal, sagt sie. Dort sei die Situation allerdings weniger entspannt, fast alles hätte bereits geschlossen.

Weniger Gäste, aber das Kino bleibt offen

Im Döbelner Kino lief Samstag alles wie bisher. „Allerdings kommen schon weniger Zuschauer als sonst“, erzählt Reneé Penkalla vom Cinema Döbeln. Einige Filmstarts seien verschoben worden, das sei bisher alles. Anders als in Leipzig gebe es noch keine Anordnungen, zum Beispiel immer freie Plätze zwischen den Gästen zu lassen. Dennoch würden viele Kunden anrufen. „Die meisten fragen, ob wir überhaupt noch geöffnet haben. Wir halten uns an alle Auflagen und so lange es keine neuen für uns gibt, haben wir geöffnet.“

Von Vanessa Gregor