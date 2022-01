Massanei

Diese Zeile war etwas übertrieben: „Güllelaster macht das Internet in Massanei kaputt.“ Denn das funktioniert, obwohl ein Anschlusskasten der Telekom einem Verkehrsunfall zu Opfer fiel. Das war Mitte August vergangenen Jahres. Ein Güllelaster war damals gegen das Teil gerutscht, als dieser aufs Feld fuhr. Die Mitnetz Strom teilte damals mit, den Kasten abgeklemmt zu haben.

Kasten hält Winterschlaf

Nun, rund viereinhalb Monate später, liegt der Kasten immer noch umgestürzt in der Massaneier Landschaft. „Der Internetkasten hält Winterschlaf. Die Spaziergänger gehen vorbei und schütteln mit dem Kopf“, sagt Anwohner Ringo Fleischer. Er hatte lvz.de damals auf den Unfall hingewiesen. Nun fragt er sich auch, was aus dem gekippten Gerät eigentlich wird.

Funktionsloses Gerät kommt weg

lvz.de hakte bei Georg von Wagner nach, dem Pressesprecher der Deutschen Telekom. Zwischenzeitlich rief dann sogar mal ein Techniker der Telekom beim Reporter an, um sich nach dem genauen Standort des Kastens zu erkundigen. Und schließlich gab es auch die Antwort vom Telekom-Sprecher: „Der Kasten ist schon länger außer Betrieb. Daher war es wohl auch niemandem aufgefallen, dass er umgefallen war, und deswegen gab es auch keine Auswirkungen bei unseren Kunden“, so Georg von Wagner. In den kommenden Tagen will die Telekom das funktionslose Gerät entfernen lassen.

1000 Euro Schaden

Der Auflauf am Dienstag, dem 17. August 2021, war recht groß in Massanei. Neben Technikern der Mitnetz-Strom war auch die Polizei beim Unfall mit dem Güllelaster im Einsatz. Gegen 6.45 Uhr kamen die Beamten zur Unfallaufnahme. Ein Fäkalienlaster habe den Kasten beim Zurücksetzen umgefahren, hieß es es dann auf Nachfrage von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz. Als Schadenssumme nannte diese etwa 1000 Euro.

Internet schon ausgebaut

Und dann passierte ganz lange gar nichts. Bis lvz.de bei der Telekom nachhakte und der Konzern dadurch offenbar erst selbst auf seinen vergessenen Kasten aufmerksam wurde. Die Erklärung dafür ist recht einfach: Vor zwei bis drei Jahren hatte die Telekom das Internet in Waldheim und seinen Ortsteilen für insgesamt 4400 Haushalte ausgebaut, darunter auch Massanei.

Der rosa Riese hatte damals die Möglichkeit geschaffen, mit Übertragungsraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde schnell im Internet zu surfen und dieses Ausbauprogramm vorher bei einer Pressekonferenz im Waldheimer Rathaus angekündigt. Bei diesem Ausbau setzte die Telekom auf das sogenannte Vectoring. Dabei wandelt ein Umsetzer die Lichtsignale aus dem Glasfaserkabel in elektrische Impulse, die Kupferkabel in die Haushalte übertragen. So kam auch neue Technik nach Massanei. Und die alte blieb anscheinend stehen, dann liegen und geriet in Vergessenheit.

Von Dirk Wurzel