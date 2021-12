Reichenbach

Diese Steine sind den Reichenbachern wichtig. Zunächst waren sie nur ein Herzensanliegen von Beate Findeisen, wurden es dann aber auch dem Ortschaftsrat des Ortsteils der Gemeinde Kriebstein. An diesen hatte sich die Reichenbacherin Beate Findeisen gewandt. Ortsvorsteherin Annett Ludwig machte den Königlich-Sächsischen Postmeilenstein zur Chefsache. Sie telefonierte viel, zum Beispiel mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr und André Kaiser, dem Geschäftsführer des Vereins Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen und als Ortsvorsteher des Tharandter Ortsteils Kurort Hartha ebenfalls ehrenamtlicher Kommunalpolitiker.

„Wir mussten erstmal in Erfahrung bringen, wo die Steine sind“, sagt Annett Ludwig. Sie lagen im Archiv in Rochlitz. Das Anliegen, diese Meilensteine wieder öffentlich aufzustellen, ist aber schon älter, wie sich Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler erinnert. „Ich hatte gerade als Bürgermeisterin angefangen, als mich der Ortschaftsrat darum bat, mich um die Problematik zu kümmern. Es sind immerhin die einzigen in der Gemeinde Kriebstein.“ Gemeinsam mit einem Straßenbau, so die Bürgermeisterin, könne man die Meilensteile restaurieren und wieder aufstellen. Nur war der Straßenbau schon eine Weile her... .

Es klappte trotzdem. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr übernahm die Kosten der Restaurierung, insgesamt knapp 20000 Euro. Einen Meilenstein fertigte Steinmetz Julius Weinhold vom gleichnamigen Handwerksbetrieb aus Eppendorf in 20 Arbeitsstunden neu an. Dessen Original war nur nach fragmentarisch erhalten. Für die Restaurierung des alten Steins brauchte der Fachmann 30 Arbeitsstunden. Sie stehen nun an der S 36. Einer am Feuerlöschteich Richtung Grünes Haus, der andere gegenüber vom Trompeter.

André Kaiser kennt sich mit den Wegmarken vergangener Tage bestens aus. So darf man die Königlich-Sächsischen Meilensteine nicht mit den bekannten Kursächsischen Postmeilensäulen verwechseln. „Diese zeigen die Entfernungen in Wegstunden an. Eine Wegstunde sind etwa 4,5 Kilometer. Die Meilensteine, wie die in Reichenbach, zeigen die Entfernung dagegen in Meilen des Norddeutschen Bundes an. So eine Meile entspricht 7,5 Kilometern“, erläutert der Experte. Zwischen 1859 und 1866 ließ das Königreich Sachsen – nach Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation auf Betreiben Napoleons 1806 konnte sich Sachsen Königreich nennen – diese Wegmarken aufstellen. Um dann 1874 auf das metrische System umzustellen. Aus Meilen wurden Kilometer.

Auf dem Reichenbacher Meilenstein am Löschteich steht, dass es 1,92 Meilen bis Nossen sind – also 14,4 Kilometer. Das stimmt nicht mehr ganz, denn der Stein bekam einen anderen Standort. Von der Gakendelle der S 36 nach dem Ortsausgang rückte er ins Dorf.

Für André Kaiser sind die Steine kleine touristische Highlights. Die sich prima ergänzen lassen, beispielsweise mit Fahrten in historischen Postkutschen. Der Verein hat zwei solcher Gefährte im Bestand und bei Nossen und Hainichen stationiert. Und Beate Findeisen hat schon den nächsten Stein bei Reichenbach im Blick – einen trigonometrischen Festpunkt, wahrscheinlich auch aus der Zeit des Königreichs Sachsen. André Kaiser konnte ihr gleich weiterhelfen und Ansprechpartner nennen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Dirk Wurzel