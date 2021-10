Döbeln

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 11.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in Döbeln auf der Straße Am Holländer in einem Mehrfamilienhaus in eine Wohnung ein.

Schmuck erbeutet

Wie die Polizei weiter mitteilt, entwendeten sie nach gegenwärtigem Ermittlungsstand Schmuck im Wert von etwa 130 Euro. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen der Polizei zurzeit noch nicht vor.

Von daz