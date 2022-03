Döbeln: Diesel, Heizöl, Benzin – Preissprünge machen Unternehmen Sorgen

Döbeln

Tanken ist so teuer wie nie. So lauteten schon im Dezember die Schlagzeilen. Doch mittlerweile tut der Krieg in der Ukraine offenbar sein Übriges um die Preisspirale anzuheizen. Der Preisschock nicht nur an Zapfsäule spürbar. Viele Verbraucher merken schmerzlich, dass Energie deutlich teurer geworden ist. Doch es gibt einige Branchen, die gerade besonders ächzen.

Ernst Meidel von der Waldheimer Speditionsgesellschaft kommt bei den hohen Dieselpreisen aktuell ins Schwitzen. „Wir mussten erst vor zwei Wochen mit unseren Kunden Preise nachverhandeln. Seitdem sind die Dieselpreise um nochmals 25 Prozent gestiegen. Jetzt sind wir wieder mit unseren Kunden am Verhandeln“, sagt der Unternehmer. Die Mehrkosten werden weitergegeben und das mache alles teurer. Die Zeche bezahlt am Ende auch der Endverbraucher. Die Idee, steuerlich günstigeren Gewerbediesel einzuführen, hält Ernst Meidel für eine Option. Die Steuern auf Kraftstoffe und Energie grundsätzlich zu begrenzen, hätte eine noch breitere Wirkung.

Ernst Meidel will jetzt eventuell sogar wöchentlich mit den Kunden seines Unternehmens die Preise verhandeln. So könne man auch Preissenkungen schnell wieder einfließen lassen. Allerdings momentan gehen die Dieselpreise nur in eine Richtung – nach oben. 70 Lastwagen fahren für die Waldheimer Speditionsgesellschaft.

Auch beim Taxi-Unternehmen Sven Lange in Döbeln schwitzt man gerade beim Blick auf die Preistafeln der Tankstellen. Das Unternehmen ist mit zehn Fahrzeugen und zwölf Fahrern unterwegs und fährt neben den Krankenhausfahrten auch noch das ganz klassische Taxi-Geschäft. In beiden Bereichen sind die Preise aber festgelegt und können nicht einfach mal so vom Unternehmer angepasst werden. Denn die Krankenhausfahrten zahlen die Krankenkassen, die Taxipreise hat der Landkreis festgelegt. „Es muss dringend etwas passieren“, heißt es bei Taxi Lange. Als Lösung wird eine Senkung der Mehrwertsteuer und der Mineralölsteuer angesehen, wie es in Polen schon eingeführt und auch in Tschechien geplant ist. Das sei auch für die vielen Pendler, die jede Tag zur Arbeit müssen und ihren Lohn auf der Straße verbrennen, ein wichtiges Signal.

Heizölnachfrage treibt auch den Dieselpreis

Eine Ursache für den extrem hohen Dieselpreis soll die gerade besonders hohe Nachfrage nach Heizöl sein. Viele Verbraucher befürchteten wohl noch schlimmere Anstiege und tanken jetzt nach. Andere haben jahreszeitlich bedingt jetzt leere Vorratstanks. Katrin Christ vom Heizöl- und Dieselvertrieb Schulze in Döbeln berichtet, dass der Heizöllaster ihres Familienbetriebes die nächsten drei Wochen schon ausgebucht ist. „Die Leute bestellen, zum einen weil sie nach dem Winter die Tanks wieder befüllen müssen. Ich befürchte aber, dass auch viele bestellen, weil sie Angst haben, das Heizöl könnte noch teuer werden“. Etwa 2000 bis 3000 Liter Heizöl brauchen die Kunden des Unternehmens im Durchschnitt pro Jahr. Viele bestellen mehrmals im Jahr kleinere Mengen. „Ich kann gerade keine Prognosen abgeben, wo sich der Preis hin entwickelt. Aber ich persönlich habe Kunden geraten, noch zu warten, wenn sie noch einen gewissen Vorrat haben“, sagt sie.

Der Heizöldurchschnittspreis im Landkreis Mittelsachsen lag am Montagnachmittag bei 181,98 Euro pro 100 Liter. Das sind 23,25 Euro mehr als noch am Vortag. Einen solchen Preis hat Katrin Christ in der gesamten Geschichte des Unternehmens noch nie erlebt.

Gaspreis noch bis Jahresende sicher

Noch relativ entspannt können Haushalte sein, die mit Erdgas heizen und langfristige Verträge mit ihrem Versorger abgeschlossen haben. „Wir haben bis zum 31. Dezember eine Preisgarantie“, beruhigt Döbelns Stadtwerkegeschäftsführer Gunnar Fehnle. Das Erdgas fließe demnach aktuell noch zu den langfristig im vorigen Jahr beim Einkauf der Gasmengen vereinbarten Preisen. Aktuell kaufen die Stadtwerke nur kleine Tranchen am Markt. Zu welchen Konditionen die nächsten Gasmengen am Langfristmarkt eingekauft werden können, ist derzeit reine Spekulation. Dass das Heizen mit Gas im nächsten Jahr teurer wird, ist aber unstrittig.

Von Thomas Sparrer