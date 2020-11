Döbeln

Die Lichthupe ist noch keine Nötigung. Aber das Ausbremsen. So sieht es Richterin Nancy Weiß, die am Montag die Anklage gegen einen Beamten wegen Nötigung verhandelte.

Dem 32-Jährigen lag zur Last, am 2. Juni vergangenen Jahres mit seinem Opel auf der A 14 bei Döbeln-Nord vor einer Frau eingeschert zu sein und vor ihr ohne verkehrsbedingten Grund stark abgebremst zu haben, um sie zu maßregeln. Die 29-Jährige war in Richtung Leipzig mit 120 Kilometer pro Stunde unterwegs, hatte einen Kleinlaster überholt und war danach wieder auf die rechte Spur gewechselt. Bereits während des Überholens habe sie der Opelfahrer durch dichtes Auffahren bedrängt und Lichthupe gegeben. Auf dem Beifahrersitz saß ihr Freund. Das damals elf Monate alte Baby der Frau gehörte auch zu den Passagieren auf dieser Fahrt.

„Ich kenne die A 14 und weiß, dass da mitunter ruppig gefahren wird“, sagte die Vertriebsmitarbeiterin. Das Drängeln mit Lichthupe hätte sie noch toleriert. Aber das Ausbremsen! „Boah, das ging gar nicht. Das möchte ich anzeigen“, schilderte die Zeugin, weshalb sie nach einem halben Tag Bedenkzeit die Polizei einschaltete. Sie hatte sich nicht nur das Kennzeichen des Dränglers eingeprägt, sondern auch dessen Gesicht. Das war möglich, weil der Mann beim Überholen in ihr Auto schaute. Entsprechend konnte sie ihn mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Lichtbildvorlage erkennen, die ihr die Polizei vorlegte. Ihr Freund identifizierte den Angeklagten in einer verbesserten Lichtbildvorlage. „Die Zeugen waren sich sehr sicher, was selten der Fall ist“, würdigte die Polizistin die Aussagen im Zeugenstand, die den Fall bearbeitet hatte.

Rechtsanwalt Jörg Neuber, der den Angeklagten verteidigte, sah in der Lichtbildvorlage keinen geeigneten Beweis, um seinen Mandanten zu überführen und damit festzustellen, dass er an diesem Tag auch tatsächlich selbst am Steuer des Opel saß. So habe in der Vorlage, welche die Frau gezeigt bekam, das Bild seines Mandanten herausgestochen. „Das hatte eine große Suggestivwirkung, die Lichtbildvorlage ist nicht wirksam.“ Die Zeugenaussage des Lebensgefährten der Geschädigten sah er durch den Umstand entwertet, dass er mit der Frau zusammen lebe und das Geschehene besprochen hat. Zudem hätte die Frau selbst ordnungswidrig gehandelt, weil sie den Kleinlaster mit zu geringem Tempo überholt habe.

„Das rechtfertigt aber nicht, sich wie die Verkehrspolizei aufzuspielen“, sagte Richterin Weiß. Sie sah durch das Abbremsen den Tatbestand der Nötigung erfüllt und verurteilte den Angeklagten zu 30 Tagessätzen á 70 Euro Geldstrafe und verhängte einen Monat Fahrverbot. „Die Anzeige der Frau war keine Übersprungshandlung. Das hatte sie sich gut überlegt“, sagte Richterin Weiß. Die Identifizierung des Angeklagten auf Lichtbildvorlage sah sie als anders als der Verteidiger als taugliches Mittel an, um diesen zu überführen. Dazu kommen die Zeugenaussagen. Die Richterin sieht die Geldstrafe als „Denkzettel“ für den nicht vorbestraften Beamten, der auch als Kraftfahrer eine weiße Weste hat, sprich keinen Eintrag im Fahreignungsregister.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel