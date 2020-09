Döbeln: Drohne in Rot – Ferngesteuerter Lebensretter

Döbeln

Ein leises, dennoch energisches Surren, vier schwarze Propellerchen laufen an. Der feuerwehrrote Flugkörper erhebt sich überm Startplatz. Drohnenpilot Heiko Ebert steuert den Quadrocopter so feinfühlig, dass sich das Fluggerät auf Augenhöhe überm Erdboden wenige Zentimeter nach rechts, zurück nach links, an seinen Ausgangspunkt zurück bewegt. Er lässt es sanft auf dem Start- und Landekreuz aufsetzen.

Es hat schon etwas Tierisches. Von den roten Leuchten kann man sich durchaus beobachtet fühlen. Tatsächlich schauen kann die Drohne mit einer an ihre Unterseite montierten Live Cam. Der Drohnenpilot verfolgt übers Display an der Konsole, was die Drohnen-Kamera von oben sieht. Ab hier wird klar: Das ist kein Spielzeug, sondern ein Gerät für den ernsthaften Einsatz.

Dies geschieht zuletzt mit der Feuerwehr Döbeln - bei der Suche nach einem Ertrunkenen. „Speziell dieses Gerät, Modell Inspire 1 von DJI, ist für Feuerwehreinsätze konzipiert und mit der entsprechenden Software versehen“, sagt Ebert.

Lage erkunden, Menschen retten

Als selbstständiger Vertreter für Feuerwehrwehrverwaltungsoftware gehört die Feuerwehrdrohne zu seinem Programm. Aus beruflichen Gründen hat er sie dabei. Heiko Ebert aus Töpeln bei Döbeln ist aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der großen Kreisstadt. Die Drohne bringt er mit zum Einsatz, wenn sie dort von Nutzen sein kann. Zu Ausbildungs- und Präsentationszwecken für die Feuerwehr setzt er sie ebenfalls ein.

„Es ist ein Gerät zur Lageerkundung, aber auch für die Menschenrettung“, sagt er. Beispielsweise könne ein Einsatzleitwagen damit bestückt werden. Zwei Piloten müssten dafür ausgebildet werden: Einer, der es fliegt, einer, der danach schaut, im Blick hat, was die Kameras filmen – ob über Live Cam oder Wärmebildkamera. Mit dieser bestückt, könne das Gerät auf der Suche nach Glutnestern helfen oder beim Ausforschen eines Flächenbrandes.

Boje überm Wasser ausklinkbar

Für die Personensuche gehört unter anderem eine Rettungsboje zum Equipment. In einem Kompressionssack verpackt, wird diese an die Drohne angehängt, und kann an einer Unglücksstelle über dem Wasser ausgeklinkt werden. Ein Ertrinkender kann notfalls danach greifen.

Etwa zwei Kilometer weit kann sich das Gerät vom Piloten entfernen, 25 Minuten in der Luft bleiben, bis zu 80 Kilometer pro Stunde schnell fliegen. Die Stadt Döbeln konnte sich noch nicht entschließen, das Gerät für ihre Feuerwehr zu kaufen – mit knapp 6000 Euro eine Investition, die zu überdenken ist.

Drohne flexibler als ein Hubschrauber

Auch Ebert sagt: „Es würde sich eher lohnen, wenn ein Landkreis so ein Gerät kauft und sich mehrere Wehren reinteilen.“ In Berlin habe er schon eins verkauft. In Sachsen führte er es bei verschiedenen Anlässen vor, wie Ausbildungstagen oder Tagen der offenen Tür.

Einen Vorteil habe ein solches Gerät gegenüber einem Hubschrauber zum Beispiel zur Personensuche: Die Drohne ist schon da, wenn der Hubschrauber erst kommt. Ebert: „Und im Vergleich zum Helicopter ist der Drohneneinsatz auf Dauer finanziell günstiger.“

Von Steffi ERobak