Eine Havarie mit Folgen. An der Kremsche in Döbeln gab es Mittwochnachmittag einen Wasserrohrbruch. Die Folge war ein geringerer Wasserdruck im Stadtgebiet. In einigen Bereichen, wie in Zschepplitz, floss zeitweise gar kein Wasser aus den Hähnen. Was das Versorgungsunternehmen Veolia zum Zwischenfall sagt.